Инфекционист допустил введение локдауна в Москве

Инфекционист, главный врач медицинского центра «Лидер-медицина» Евгений Тимаков назвал условие, при котором в Москве было бы оправданно введение локдауна. По его словам, такой вариант возможен, если в больницах не останется мест для тяжелобольных коронавирусом. Об этом врач-инфекционист сообщил врач РИА Новости.

«В таком случае ограничения будут оправданы, потому что банально негде будет лечить тех, кто будет заболевать», - заявил Тимаков.

Врач и телеведущий Александр Мясников в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» предположил, когда возможна очередная вспышка COVID-19.

