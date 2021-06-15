Инфекционист допустил введение локдауна в Москве
Инфекционист, главный врач медицинского центра «Лидер-медицина» Евгений Тимаков назвал условие, при котором в Москве было бы оправданно введение локдауна. По его словам, такой вариант возможен, если в больницах не останется мест для тяжелобольных коронавирусом. Об этом врач-инфекционист сообщил врач РИА Новости.
«В таком случае ограничения будут оправданы, потому что банально негде будет лечить тех, кто будет заболевать», - заявил Тимаков.
Врач и телеведущий Александр Мясников в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» предположил, когда возможна очередная вспышка COVID-19.
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