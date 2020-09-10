СМИ: Навальный пришёл в себя и вспомнил день отравления

Российский оппозиционер Алексей Навальный, находящийся в немецкой клинике Charite, пришёл в сознание. Об этом сообщило издание Spiegel со ссылкой на свои источники.

Утверждается, что Навальный уже может говорить. Он вспомнил происходящее до потери сознания в самолёте, на котором летел из Томска в Москву.

Уголовная полиция Берлина тем временем усилила охрану клиники Charite, поскольку опасается покушения на политика, пишет Ura.ru.

Как сообщает The Insider со ссылкой на врачей, Навальный уже полностью восстановился психически и может восстановиться как минимум на 90% в физическом плане. Его состояние лучше, чем было у экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля после отравления в Солсбери.

Власти Германии со ссылкой на данные военных врачей заявляют, что Навальный был отравлен веществом класса «Новичок». Москва настаивает, что подтверждений версии о намеренном отравлении нет. Российские врачи не нашли яда в организме Навального, а создатель «Новичка» уверяет, что у Навального нет характерных симптомов.

