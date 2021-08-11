В России не выявлено случаев заражения «йота-штаммом»
11 августа 202113:13
В Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии Вектор отвергли проникновение штамма «йота» в Россию.
«Случаев заражения штаммом COVID-19 «йота» в России не зарегистрировано. Предпосылки к широкому распространению в РФ штамма коронавируса «йота» отсутствуют», - приводит заявление центра РИА Новости.
Ранее доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» уличил СМИ в фейках про 82% смертности от штамма «йота».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru