В России не выявлено случаев заражения «йота-штаммом»

В Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии Вектор отвергли проникновение штамма «йота» в Россию.

«Случаев заражения штаммом COVID-19 «йота» в России не зарегистрировано. Предпосылки к широкому распространению в РФ штамма коронавируса «йота» отсутствуют», - приводит заявление центра РИА Новости.

Ранее доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» уличил СМИ в фейках про 82% смертности от штамма «йота».

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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