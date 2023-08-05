Изменения в природе. На центр России надвигается похолодание после аномальной жары

Роман Вильфанд также также напомнил об опасной погоде в выходные.

«Температура +30 градусов для жителей Москвы является пороговым значением, если температура выше, то выпускается штормовое предупреждение. Погода опасная, уже в субботу температура +30… +32 градуса. В воскресенье и понедельник +31… +33 градуса. Во вторник сохранится +30… +33 градуса, но уже будет больше облачности. Температура воды в ближайшие выходные будет очень высокая +21… +23 градуса и в Москве-реке, и в водоемах», – отметил собеседник НСН.

Ранее анестезиолог-реаниматолог Алексей Гапонов заявил, что летняя жара опасна для всех, независимо от возраста и наличия хронических недугов.К главным симптомам солнечного удара являются слабость, головокружение и головная боль, которые могут сопровождаться тошнотой, рвотой и даже потерей сознания, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

