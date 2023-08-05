Изменения в природе. На центр России надвигается похолодание после аномальной жары

В Московском регионе и центральной России после аномально жарких выходных начнется падение температуры, пообещал синоптик Роман Вильфанд. 

Кратковременные дожди и похолодание до 18-23 градусов ожидаются на следующей неделе в Центральной России. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с РИА Новости.

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«В среду меняется циркуляция над центральными регионами, воздушные массы будут поступать с запада, температура понизится. Средняя дневная температура будет около +25 градусов. Такая температура около и выше нормы на один-два градуса. Этот день прогнозируется дождливым. В четверг будет дальнейшее понижение температуры в Московском регионе: +20… +25 градусов. Начиная с пятницы и по следующее воскресенье максимальная температура составит всего +18… +23 градуса», - рассказал синоптик в интервью НСН.

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Роман Вильфанд также также напомнил об опасной погоде в выходные.

«Температура +30 градусов для жителей Москвы является пороговым значением, если температура выше, то выпускается штормовое предупреждение. Погода опасная, уже в субботу температура +30… +32 градуса. В воскресенье и понедельник +31… +33 градуса. Во вторник сохранится +30… +33 градуса, но уже будет больше облачности. Температура воды в ближайшие выходные будет очень высокая +21… +23 градуса и в Москве-реке, и в водоемах», – отметил собеседник НСН.

Ранее анестезиолог-реаниматолог Алексей Гапонов заявил, что летняя жара опасна для всех, независимо от возраста и наличия хронических недугов.К главным симптомам солнечного удара являются слабость, головокружение и головная боль, которые могут сопровождаться тошнотой, рвотой и даже потерей сознания, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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