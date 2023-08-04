Гидрометцетр: в Москве в субботу +32

По прогнозу, в этот день будет облачно и без осадков.

«Ветер переменных направлений 3- 8 м/c», - уточнили в Гидрометцентре.

Атмосферное давление составит 751 мм ртутного столба, что немного выше нормы.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с НСН пообещал москвичам похолодание после жары.



