Гидрометцетр: в Москве в субботу +32

В столичном регионе в субботу, 5 августа, столбики термометров поднимутся до отметки +32 градуса, сообщает Гидрометцентр России.

МЧС: жара в Москве продлится до понедельника

По прогнозу, в этот день будет облачно и без осадков.

«Ветер переменных направлений 3- 8 м/c», - уточнили в Гидрометцентре.

Атмосферное давление составит 751 мм ртутного столба, что немного выше нормы.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с НСН пообещал москвичам похолодание после жары.


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ФОТО: РИА Новости
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