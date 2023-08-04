Гидрометцетр: в Москве в субботу +32
4 августа 202321:37
В столичном регионе в субботу, 5 августа, столбики термометров поднимутся до отметки +32 градуса, сообщает Гидрометцентр России.
По прогнозу, в этот день будет облачно и без осадков.
«Ветер переменных направлений 3- 8 м/c», - уточнили в Гидрометцентре.
Атмосферное давление составит 751 мм ртутного столба, что немного выше нормы.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с НСН пообещал москвичам похолодание после жары.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Гидрометцетр: в Москве в субботу +32
- Путин запретил брать комиссию за переводы до 30 млн рублей через СБП
- Российская фигуристка Софья Самоделкина сменила гражданство
- В Словении три человека погибли из-за оползней
- В Киеве призвали демонтировать звезды с монумента «Родина-мать»
- США и Китай создадут рабочие группы по спорным вопросам
- Экс-разведчик Риттер: Россия обладает всеми ресурсами, чтобы освободить Харьков
- Визовый центр Китая откроется 8 августа в Петербурге
- Страны Западной Африки разработали план вторжения в Нигер
- BadComedian оценил сиквел «Кахи» со сценой изнасилования
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru