Экономике России предрекли осеннюю депрессию и без карантина
Власти не станут останавливать экономику второй раз за год из-за коронавируса, но от сезонной хандры это её не спасёт, заявил в эфире НСН экономист Никита Кричевский.
Мэр Москвы Сергей Собянин вводит в столице новые ограничения с 28 сентября в связи с ухудшением ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Пожилым людям рекомендуется оставаться дома, а столичным компаниям – перевести людей на удалёнку.
Экономист Никита Кричевский рассказал НСН, что российскую экономику в любом случае ждёт депрессия - и дело не в новых ограничениях из-за коронавируса.
«Когда-то автор немецкого экономического чуда Людвиг Эркхардт сказал, что экономика – это на 50% психология. В нашем случае это даже больше. Дело здесь в психологической депрессии, которая охватит столичный, да и весь российский социум после того, как закончится бабье лето. И эту депрессию уже не преодолеть теми выплатами, которые президент анонсировал и проводил весной и летом. Эта депрессия негативно скажется и на экономике, и на социальной сфере, и на спросе, и на экономике отдельного региона, даже такого большого, как Москва», - сказал Кричевский.
Справиться с этим сложно, а выбор у властей в России все тот же – между жизнями людей и экономикой, но только если весной выбрали жизни и здоровье людей, то теперь второй раз экономику никто останавливать не будет, считает он.
В четверг власти Москвы заявили, что деятельность нескольких магазинов торговых сетей «Перекресток» и «Магнолия» временно приостановлена из-за нарушения перчаточно-масочного режима. Глава Союза потребителей Петр Шелищ в эфире НСН поддержал это решение, отметив, что это важный сигнал всему рынку о необходимости соблюдения мер профилактики распространения коронавируса.
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