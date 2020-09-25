Экономике России предрекли осеннюю депрессию и без карантина

Мэр Москвы Сергей Собянин вводит в столице новые ограничения с 28 сентября в связи с ухудшением ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Пожилым людям рекомендуется оставаться дома, а столичным компаниям – перевести людей на удалёнку.

Экономист Никита Кричевский рассказал НСН, что российскую экономику в любом случае ждёт депрессия - и дело не в новых ограничениях из-за коронавируса.