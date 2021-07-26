«Волны будут возвращаться». Москвичей предостерегли от эйфории на фоне снижения по COVID-19

«Тут не должно быть ложного чувства преодоления каких-то проблем, тем более – их решения. Пока не будет вакцинировано много людей, в том числе молодых, эти «волны» или «вспышки» будут возвращаться. Не должно быть излишнего оптимизма, но и пессимизма тоже. Если бы у нас не было вообще никаких средств против COVID-19, тогда я порадовался бы тому, что «волны»» падают, а ограничения уменьшаются. Но у нас есть эффективное и безопасное средство под названием «Спутник V». Надо его использовать, и тогда все будет коренным образом лучше. Если многие люди не будут вакцинироваться, то отдельные сознательные люди уберегут себя, но не общество в целом, и мы так и будем болтаться с этой эпидемией, внимательно следя за новыми штаммами и новыми цифрами. Но это – не путь», - сказал Аграновский.

Он также объяснил, почему увеличение количества вакцинированных в регионах пока не сказывается на статистике по заболевшим.

«Это все работает не немедленно. Это не волшебная таблетка – приняли и «О, все хорошо, отлично», достигли 60% вакцинированных и все. Должен пройти месяц после второй прививки, и только тогда, возможно, произойдут какие-то изменения. Да, люди лучше пошли вакцинироваться, и это меня радует больше, чем изменение цифр заболеваемости, потому что это более надежно в перспективе. А то, что будет, важнее, чем то, что сейчас, применительно к таким болезням», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».

23 июля мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что пик заболеваемости коронавирусом в столице пройден и дальше ожидается улучшение ситуации.

«В целом мы видим, что происходит снижение заболеваемости. Это, конечно, положительно, означает, что мы эти пики прошли, и надеюсь, что дальше будет улучшение», - сказал мэр в эфире телеканала «Россия-1».