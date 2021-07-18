Собянин: Максимальное число заболевших COVID-19 москвичей снизилось почти в два раза
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ежедневное количество новых случаев COVID-19 уменьшилось почти в два раза по сравнению с пиком месяц назад. Об этом глава столицы рассказал в эфире телеканала «Россия 1».
«Причём это не несколько дней, а уже четвёртую неделю. И по количеству заболевших, которых мы ежедневно выявляем, по отношению к пиковым значениям, которые мы наблюдали почти месяц назад, уменьшилось почти в два раза», - цитирует Собянина РИА Новости.
По словам мэра Москвы, также сократилось число госпитализаций, сообщает RT.
Сергей Собянин считает, что таких результатов удалось добиться благодаря принятым мерам и осознанности самих москвичей, пишет Газета.ru.
Ранее градоначальник заявил, что вакцинацию от коронавирусной инфекции прошли около 70% процентов сотрудников предприятий Москвы.
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