Собянин: Максимальное число заболевших COVID-19 москвичей снизилось почти в два раза

«Причём это не несколько дней, а уже четвёртую неделю. И по количеству заболевших, которых мы ежедневно выявляем, по отношению к пиковым значениям, которые мы наблюдали почти месяц назад, уменьшилось почти в два раза», - цитирует Собянина РИА Новости.

По словам мэра Москвы, также сократилось число госпитализаций, сообщает RT.

Сергей Собянин считает, что таких результатов удалось добиться благодаря принятым мерам и осознанности самих москвичей, пишет Газета.ru.

Ранее градоначальник заявил, что вакцинацию от коронавирусной инфекции прошли около 70% процентов сотрудников предприятий Москвы.



