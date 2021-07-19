Обязательная система QR-кодов отменяется в Москве

Также снимается ограничение на работу в ночное время ресторанов и кафе, возобновляются мероприятия в клубах, барах, на дискотеках и в караоке. С понедельника начинают в обычном режиме работать фуд-корты и детские игровые комнаты.

Ранее мэр города Сергей Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в мегаполисе улучшается, что позволяет перевести на обычную работу часть больничных коек, которые ранее отдали для заболевших коронавирусом.

Три недели в столице действовала система QR-кодов для посещения ресторанов. НСН рассказывает, почему ее отменили.

