Обязательная система QR-кодов отменяется в Москве

С 19 июля в Москве отменяется обязательная система QR-кодов в заведениях общественного питания.

Татуировки и нервные посетители ресторанов. В Москве отменили QR-коды

Также снимается ограничение на работу в ночное время ресторанов и кафе, возобновляются мероприятия в клубах, барах, на дискотеках и в караоке. С понедельника начинают в обычном режиме работать фуд-корты и детские игровые комнаты.

Ранее мэр города Сергей Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в мегаполисе улучшается, что позволяет перевести на обычную работу часть больничных коек, которые ранее отдали для заболевших коронавирусом.

Три недели в столице действовала система QR-кодов для посещения ресторанов. НСН рассказывает, почему ее отменили.

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ФОТО: РИА Новости/Нина Зотина
ТЕГИ:КоронавирусМосква
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