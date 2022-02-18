«Полноценный килограмм?» «Уменьшение» продуктов в России назвали необратимым

Производители продуктов не нарушают закон, уменьшая объем привычных упаковок, при этом россиянам не стоит ждать возвращения к «полноценным литрам и десяткам яиц», сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» председатель общественной организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов.

Ранее стало известно, что производители стали все чаще уменьшать объем упаковок продуктов, сохраняя прежнюю стоимость. По данным «Коммерсанта», речь, в частности, идет о шоколаде, йогуртах, пиве и корме для животных.