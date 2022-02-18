«Полноценный килограмм?» «Уменьшение» продуктов в России назвали необратимым
В число лидеров по «экономии» на покупателях входят молочная продукция, соки безалкогольные напитки и снеки, сообщил НСН Олег Павлов.
Производители продуктов не нарушают закон, уменьшая объем привычных упаковок, при этом россиянам не стоит ждать возвращения к «полноценным литрам и десяткам яиц», сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» председатель общественной организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов.
Ранее стало известно, что производители стали все чаще уменьшать объем упаковок продуктов, сохраняя прежнюю стоимость. По данным «Коммерсанта», речь, в частности, идет о шоколаде, йогуртах, пиве и корме для животных.
«С точки зрения закона никаких нарушений нет. Если производитель честно указывает объем, литраж, вес или количество штук в упаковке, при этом их уменьшая, он ничего не нарушает. Но, конечно, такая практика не может радовать, потому что цена при этом не уменьшается, а зачастую растет, и получается, что потребитель за те же деньги получает гораздо меньше продукта. Это неприятно, потребителю остается более внимательно подходить к выбору, и выбирать те товары, в которых настоящий, полноценный килограмм, литр или полноценный десяток яиц», - сказал Павлов.
По его словам, это «однонаправленная» тенденция и возврата к прежнему размеру упаковок уже не будет.
«В масштабах их производства даже уменьшение на 5-10 граммов дает весомую экономию. Как показывает опыт, возврата к прежним величинам уже не происходит, это однонаправленная тенденция. В лидерах здесь молочная продукция, соки и различные безалкогольные напитки плюс снеки», - рассказал защитник прав потребителей.
Павлов также указал, что делать, если реальный вес или объем товара не соответствует надписи на упаковке.
«Если на упаковке указан вес, а фактически он не соответствует, это серьезнейшее нарушение, в том числе законодательства о техрегулировании. Правильнее всего в данном случае обращаться с жалобой в Роспотребнадзор, который привлечет к ответственности, как продавца, так и изготовителя», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Как пишет «Коммерсантъ», у Heineken появилось пиво в банке объемом 0,43 л вместо 0,5 л., Nestle уменьшила вес шоколадных батончиков Nesquik и «Россия», а объем растворимого кофе снизился с 95 г до 85 г. «Макфа» продает макароны в упаковке 400 г вместо привычных 450 г, Danone – уменьшила объем питьевых йогуртов «Активиа» с 270 г до 260 г, кроме того, Mars сократила упаковки корма для животных с 85 г до 75 г.
Ранее ретейлер Дмитрий Потапенко в беседе с «Радиоточкой НСН» возмутился ростом цен на пельмени на фоне падения доходов населения.
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