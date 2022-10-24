В Госдуме призвали освободить от мобилизации отцов двух детей с беременными женами

Мужчин, у которых уже есть двое детей и жена в настоящее время беременна, могут освободить от призыва в рамках частичной мобилизации. С такой инициативой выступили депутаты Госдумы Иван Сухарев и Сергей Каргинов, копия письма парламентариев на имя первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова есть в распоряжении RT.

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Депутаты попросили предоставить официальную позицию правительства на предложение об изменении законодательства, регулирующего процесс мобилизационной подготовки и мобилизации.

«В части предоставления отсрочки для мужчин, имеющих на иждивении двух детей в возрасте до 16 лет и беременную жену, срок беременности которой составляет не менее 22 недель», — указано в обращении.

Сейчас получить отсрочку от призыва по мобилизации могут россияне, имеющие на иждивении четырех и более детей в возрасте до 16 лет либо трех детей в возрасте до 16 лет и жену со сроком беременности не менее 22 недель, пишет РИА ФАН.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
ТЕГИ:Отсрочка От АрмииМобилизацияГосдума
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