В Госдуме призвали освободить от мобилизации отцов двух детей с беременными женами
Мужчин, у которых уже есть двое детей и жена в настоящее время беременна, могут освободить от призыва в рамках частичной мобилизации. С такой инициативой выступили депутаты Госдумы Иван Сухарев и Сергей Каргинов, копия письма парламентариев на имя первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова есть в распоряжении RT.
Депутаты попросили предоставить официальную позицию правительства на предложение об изменении законодательства, регулирующего процесс мобилизационной подготовки и мобилизации.
«В части предоставления отсрочки для мужчин, имеющих на иждивении двух детей в возрасте до 16 лет и беременную жену, срок беременности которой составляет не менее 22 недель», — указано в обращении.
Сейчас получить отсрочку от призыва по мобилизации могут россияне, имеющие на иждивении четырех и более детей в возрасте до 16 лет либо трех детей в возрасте до 16 лет и жену со сроком беременности не менее 22 недель, пишет РИА ФАН.
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