В Госдуме призвали освободить от мобилизации отцов двух детей с беременными женами

Депутаты попросили предоставить официальную позицию правительства на предложение об изменении законодательства, регулирующего процесс мобилизационной подготовки и мобилизации.

«В части предоставления отсрочки для мужчин, имеющих на иждивении двух детей в возрасте до 16 лет и беременную жену, срок беременности которой составляет не менее 22 недель», — указано в обращении.

Сейчас получить отсрочку от призыва по мобилизации могут россияне, имеющие на иждивении четырех и более детей в возрасте до 16 лет либо трех детей в возрасте до 16 лет и жену со сроком беременности не менее 22 недель, пишет РИА ФАН.

