«Корпоративу быть»: Около 60% работодателей устроят праздник сотрудницам

«Только 40% компаний ответили, что корпоративов в честь праздника не будет, это минимальный показатель за последние четыре года. В прошлом году было сложно с праздниками, видимо бизнес адаптировался к новым условиям. Согласно актуальной статистике, отмечать 8 марта намерены в 52% организаций, представители 1% компаний сообщили, что события будут только на 23 февраля. Дополнительно 26% работодателей предложит премии, каждая вторая компания готовит подарки для сотрудниц. Если выделять по городам, чаще 8 марта будут отмечать в Москве, Новосибирске и Нижнем Новгороде. При этом Санкт-Петербург, напротив, в антилидерах, 49% местных работодателей не планируют праздничных событий, пока не определили причину такой тенденции. Также в антирейтинге Казань, где от корпоративов отказались 45% компаний», - пояснила она.

Ранее продюсер и промоутер Андрей Фомин рассказал «Радиоточке НСН», что для корпоративов к 8 марта чаще всего выбирают певцов Леонида Агутина, Владимира Преснякова и рэпера Басту.

