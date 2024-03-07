«Корпоративу быть»: Около 60% работодателей устроят праздник сотрудницам
Только 40% компаний не планирует организовывать праздник в честь 8 марта, что является минимальным показателем за последние четыре года, рассказала НСН глава Исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова.
Российские работодатели перестали игнорировать 8 марта и планируют корпоративы в честь праздника, особенный интерес к подобным мероприятиям проявили в Москве, Новосибирске и Нижнем Новгороде, сообщила НСН глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова.
«Только 40% компаний ответили, что корпоративов в честь праздника не будет, это минимальный показатель за последние четыре года. В прошлом году было сложно с праздниками, видимо бизнес адаптировался к новым условиям. Согласно актуальной статистике, отмечать 8 марта намерены в 52% организаций, представители 1% компаний сообщили, что события будут только на 23 февраля. Дополнительно 26% работодателей предложит премии, каждая вторая компания готовит подарки для сотрудниц. Если выделять по городам, чаще 8 марта будут отмечать в Москве, Новосибирске и Нижнем Новгороде. При этом Санкт-Петербург, напротив, в антилидерах, 49% местных работодателей не планируют праздничных событий, пока не определили причину такой тенденции. Также в антирейтинге Казань, где от корпоративов отказались 45% компаний», - пояснила она.
Ранее продюсер и промоутер Андрей Фомин рассказал «Радиоточке НСН», что для корпоративов к 8 марта чаще всего выбирают певцов Леонида Агутина, Владимира Преснякова и рэпера Басту.
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