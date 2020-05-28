В Подмосковье коронавирусные стационары перепрофилируют в «чистые»
Коронавирусные стационары в Московской области перепрофилировать обратно в стационары для плановой помощи пациентам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу региона Андрея Воробьева.
Как отметил губернатор, возвращение "чистого" статуса стационарам, перепрофилированным в период активного распространения COVID-19, будет проводиться аккуратно и "тонко", это большая и длительная работа. По оценкам Воробьева, возвращение стационарам их изначального назначение позволит возобновить проведение операций для пациентов с кардиологическими и онкологическими заболеваниями. Ранее аналогичное решение приняли власти Москвы.
По словам губернатора, это является одним из приоритетных направлений в деятельности областной администрации. НСН ранее писала о том, что в регионе с 29 мая разрешат прогулки в парках, а с началом лета откроют для посещения строительные магазины.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru