В Подмосковье коронавирусные стационары перепрофилируют в «чистые»

Коронавирусные стационары в Московской области перепрофилировать обратно в стационары для плановой помощи пациентам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу региона Андрея Воробьева.

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Как отметил губернатор, возвращение "чистого" статуса стационарам, перепрофилированным в период активного распространения COVID-19, будет проводиться аккуратно и "тонко", это большая и длительная работа. По оценкам Воробьева, возвращение стационарам их изначального назначение позволит возобновить проведение операций для пациентов с кардиологическими и онкологическими заболеваниями. Ранее аналогичное решение приняли власти Москвы.

По словам губернатора, это является одним из приоритетных направлений в деятельности областной администрации. НСН ранее писала о том, что в регионе с 29 мая разрешат прогулки в парках, а с началом лета откроют для посещения строительные магазины.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
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