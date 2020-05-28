Подмосковье определилось с открытием парков и строймагазинов

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о предстоящем открытии парков и строительных магазинов в рамках смягчения ограничительных мер, введённых из-за опасности распространения коронавируса.

Как подчеркнул руководитель региона, эпидемиологическая ситуация постепенно стабилизируется. Число новых случаев инфицирования стабильно держится в районе 700 – 800 человек, хотя уровень госпитализации остается достаточно высоким, заявил Воробьёв в эфире «360».

Губернатор уточнил, что завтра выйдет очередное постановление, согласно которому, 29 мая для жителей откроют парки, сообщает сайт «Подмосковье Сегодня». Правда, гулять на природе можно будет исключительно в масках. Спортивные и детские площадки пока не открываются.

С 1 июня для МФЦ начнут принимать граждан, заработают строительные магазины. Помимо этого, в детских садах создадут больше дежурных групп, учитывая, что все больше жителей выходят на работу. Другие ограничения продлеваются до 14 июня. Кафе, летние веранды и большие торговые центры пока остаются закрытыми.

