Подмосковье определилось с открытием парков и строймагазинов
Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о предстоящем открытии парков и строительных магазинов в рамках смягчения ограничительных мер, введённых из-за опасности распространения коронавируса.
Как подчеркнул руководитель региона, эпидемиологическая ситуация постепенно стабилизируется. Число новых случаев инфицирования стабильно держится в районе 700 – 800 человек, хотя уровень госпитализации остается достаточно высоким, заявил Воробьёв в эфире «360».
Губернатор уточнил, что завтра выйдет очередное постановление, согласно которому, 29 мая для жителей откроют парки, сообщает сайт «Подмосковье Сегодня». Правда, гулять на природе можно будет исключительно в масках. Спортивные и детские площадки пока не открываются.
С 1 июня для МФЦ начнут принимать граждан, заработают строительные магазины. Помимо этого, в детских садах создадут больше дежурных групп, учитывая, что все больше жителей выходят на работу. Другие ограничения продлеваются до 14 июня. Кафе, летние веранды и большие торговые центры пока остаются закрытыми.
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