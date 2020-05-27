В стационарах для лечения COVID-19 для плановых пациентов вернут 5 тысяч коек

Около 5 тысяч коек выделят в московских больницах для плановых пациентов после снижения нагрузки на медицину из-за коронавируса. Об этом мэр столицы Сергей Собянин написал в блоге на своем персональном сайте.

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«В ближайшие недели порядка 5 тыс. коек в городских и федеральных стационарах, временно перепрофилированных для лечения COVID-19, будет возвращено к обычному режиму работы», - говорится в сообщении.

По словам Собянина, госпитализация плановых пациентов будет выполняться при соблюдении всех мер предосторожности. В частности, их будут тестировать на коронавирус. Между тем, мэр отметил, что в городе остается достаточное количество коек для пациентов с COVID-19 при возможном ухудшении эпидемиологической ситуации.

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ФОТО: РИА Новости/Кирилл Каллиников
ТЕГИ:БольницыМосква
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