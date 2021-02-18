Невзоров предрек переход «красной короны компартии» Рашкину
Доверенное лицо президента, журналист Александр Невзоров заявил, что место лидера КПРФ Геннадия Зюганова займет Валерий Рашкин, его главный конкурент.
«У нас есть сейчас коммунистический депутат Рашкин, который сплелся в вечной схватке рогами с престарелым Зюгановым за красную корону компартии. Понятно, что депутат Рашкин ее отхватит», — сказал Невзоров в интервью радиостанции «Эхо Москвы».
Ранее в коммунистической партии произошел раскол из-за несовпадений мнений относительно несогласованных акций в поддержку оппозиционера Алексея Навального, передает Ura.ru.
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в эфире НСН ранее ответил на слова первого секретаря Московского городского комитета Компартии Валерия Рашкина, который ранее заявил, что Навального осудили по политическим мотивам. Некоторые эксперты решили, что Рашкин таким образом поддержал позицию оппозиционера.
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