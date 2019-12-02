Зеленский решил побороться за «заблудших» жителей Донбасса

2 декабря 201915:46

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости бороться за жителей неподконтрольных Киеву территорий Донбасса, которые «потерялись» после переворота на Украине в 2014 году, сообщает «Интерфакс».

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Зеленский, в частности, назвал лживыми результаты соцопросов, которые свидетельствуют о том, что большинство жителей Донбасса выступают за вхождение в состав России.

Президент Украины добавил, что страна должна вернуть «потерявшихся» жителей Донбасса. Так Зеленский охарактеризовал тех жителей региона, которые получили гражданство России, сохранив украинское.

При этом Зеленский подчеркнул, что Киеву не стоит бороться за тех, которые считают себя «только русскими».

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ФОТО: Официальный сайт президента Украины Владимира Зеленского
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