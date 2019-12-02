Зеленский решил побороться за «заблудших» жителей Донбасса

Зеленский, в частности, назвал лживыми результаты соцопросов, которые свидетельствуют о том, что большинство жителей Донбасса выступают за вхождение в состав России.

Президент Украины добавил, что страна должна вернуть «потерявшихся» жителей Донбасса. Так Зеленский охарактеризовал тех жителей региона, которые получили гражданство России, сохранив украинское.

При этом Зеленский подчеркнул, что Киеву не стоит бороться за тех, которые считают себя «только русскими».

