«Запугали и подкупили»: В Совфеде объяснили поддержку резолюции ООН с осуждением референдумов
Госдепартамент США «выломал руки» многим странам для непризнания референдумов в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях, отметил в эфире НСН сенатор Андрей Климов.
США запугали 143 страны, чтобы они поддержали резолюцию Генассамблеи ООН с осуждением референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, эти государства вообще не обладают реальным суверенитетом и самостоятельностью, заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в разговоре с НСН.
Накануне Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, осуждающую «незаконные» референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Резолюцию поддержали 143 страны (в том числе Сербия и Венгрия). Пять высказались против – это Россия, Белоруссия, КНДР, Сирия и Никарагуа. Представители 35 стран воздержались. Это, в частности, Китай, африканские государства, Боливия, Куба, Таиланд, Вьетнам, страны Средней Азии, включая Казахстан. Андрей Климов отметил, что те страны, которые воздержались или проголосовали против, обладают настоящим суверенитетом.
«Такое решение говорит о трех позициях. Первое – Госдепартамент США выломал руки всем, кому мог. Это была разнарядка Белого дома – добиться поддержки 143 стран. Людей запугивали, подкупали, обманывали, делали все, что угодно. Второй момент – они собрали всех несамостоятельных политиков и дипломатов мира. Из всех этих 143 стран суверенитетом обладает только США. А все те, кто либо воздержался, либо голосовал против резолюции – это и есть реально суверенные страны. Причем несколько из них обладают глобальным суверенитетом: Китай и Индия», - сказал Климов.
Сенатор выразил уверенность, что если бы голосование по резолюции проходило в закрытом формате, то большинство стран проголосовало бы против. Климов объяснил, что в реальности две трети голосовавших стран ненавидят США.
«Если считать суверенные страны, счет один к 45 в нашу пользу. Если считать ресурсную и военно-техническую базы – то же самое. То, что США являются главным кукловодом всех несамостоятельных государств – это и так известно. Если бы голосование по резолюции было бы закрыто, то счет был бы обратный. Америку и тех, кто голосовал за эту резолюцию, ненавидят там две трети как минимум. Есть кукловод, а есть марионетки», - резюмировал Климов.
Ранее, 4 октября, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о непризнании независимости Крыма, Донбасса, Херсонской и Запорожской областей. Со своей стороны, США и Албания подготовили для Совбеза ООН проект резолюции, осуждающей референдумы на территориях.
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