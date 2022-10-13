«Запугали и подкупили»: В Совфеде объяснили поддержку резолюции ООН с осуждением референдумов

Сенатор выразил уверенность, что если бы голосование по резолюции проходило в закрытом формате, то большинство стран проголосовало бы против. Климов объяснил, что в реальности две трети голосовавших стран ненавидят США.

«Если считать суверенные страны, счет один к 45 в нашу пользу. Если считать ресурсную и военно-техническую базы – то же самое. То, что США являются главным кукловодом всех несамостоятельных государств – это и так известно. Если бы голосование по резолюции было бы закрыто, то счет был бы обратный. Америку и тех, кто голосовал за эту резолюцию, ненавидят там две трети как минимум. Есть кукловод, а есть марионетки», - резюмировал Климов.

Ранее, 4 октября, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о непризнании независимости Крыма, Донбасса, Херсонской и Запорожской областей. Со своей стороны, США и Албания подготовили для Совбеза ООН проект резолюции, осуждающей референдумы на территориях.

