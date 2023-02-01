Закроют небо? Названы условия для эффективности «Железного купола» на Украине

Израильская система ПВО эффективна, но преодолима, с большой вероятностью она не сможет закрыть все воздушное пространство над Украиной, отметил в эфире НСН генерал-майор авиации Сергей Липовой. 

Система противовоздушной обороны (ПВО) «Железный купол» может быть эффективна на Украине при условии, что она будет управляться опытными специалистами и будет полностью адаптирована в общую систему ПВО страны, рассказал генерал-майор авиации, Герой России, председатель Президиума «Офицеров России» Сергей Липовой в разговоре с НСН.

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Накануне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху допустил поставку оружия Украине, в том числе системы противовоздушной обороны «Железный купол». В интервью CNN он заявил, что страна «изучает вопрос» предоставления Украине «других видов помощи». Сергей Липовой отметил, что израильская ПВО крайне сложна в эксплуатации.

«Как показала практика, эта система эффективна, но преодолима. То, что сегодня некоторые страны пытаются в общий костер, который полыхает на территории Украины, подбросить дополнительных дров в виде систем ПВО и военной техники… Это еще раз подтверждает, что все страны, которые входят в НАТО и не входят в блок, находятся под жестким прессингом американцев. Сама по себе система ПВО довольно эффективна при условии, что эта система делалась специально под территорию страны. Она специально затачивалась под систему ПВО Израиля, обучались специалисты, которые имеют не один год опыта работы на этой системе. «Железный купол» – это очень сложная система, как и Patriot. То, что она может внести существенный вклад в прикрытие воздушного пространства над Украиной – это маловероятно», - сказал Липовой.

Он отметил, что Воздушно-космические силы (ВКС) России еще не сталкивались с «Железным куполом» на практике. По словам Липового, полностью закрыть небо над Украиной система не сможет, так же, как и успешно функционировать против профессиональных средств подавления.

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«Эта система может защищать только отдельно взятые стратегические объекты в виде городов, складов, АЭС. Сказать, что мы поставим вам определенное количество этих ПВО, которые закроют полностью все небо – это легкомысленно. Если ее все-таки предоставят, то насколько наши ВКС смогут ее нейтрализовать и купировать можно предположить только теоретически, на практике наши ВКС еще с ней не сталкивались. Поэтому, если она успешно работала против кустарного производства средств нападения со стороны Палестины, то еще не факт, что она сможет успешно функционировать против профессиональных средств подавления», - резюмировал генерал-майор.

Так, после начала спецоперации Украина неоднократно просила Израиль о поставках «Железного купола» и противотанковых ракет Strike. В ответ правительство Израиля твердо заявляло, что страна не будет поставлять оружие Украине, однако направляет Киеву медицинскую и гуманитарную помощь, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Минобороны РФ
ТЕГИ:РоссияИзраильУкраинаСпецоперацияПВО
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