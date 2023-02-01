Закроют небо? Названы условия для эффективности «Железного купола» на Украине

Накануне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху допустил поставку оружия Украине, в том числе системы противовоздушной обороны «Железный купол». В интервью CNN он заявил, что страна «изучает вопрос» предоставления Украине «других видов помощи». Сергей Липовой отметил, что израильская ПВО крайне сложна в эксплуатации.

«Как показала практика, эта система эффективна, но преодолима. То, что сегодня некоторые страны пытаются в общий костер, который полыхает на территории Украины, подбросить дополнительных дров в виде систем ПВО и военной техники… Это еще раз подтверждает, что все страны, которые входят в НАТО и не входят в блок, находятся под жестким прессингом американцев. Сама по себе система ПВО довольно эффективна при условии, что эта система делалась специально под территорию страны. Она специально затачивалась под систему ПВО Израиля, обучались специалисты, которые имеют не один год опыта работы на этой системе. «Железный купол» – это очень сложная система, как и Patriot. То, что она может внести существенный вклад в прикрытие воздушного пространства над Украиной – это маловероятно», - сказал Липовой.

Он отметил, что Воздушно-космические силы (ВКС) России еще не сталкивались с «Железным куполом» на практике. По словам Липового, полностью закрыть небо над Украиной система не сможет, так же, как и успешно функционировать против профессиональных средств подавления.