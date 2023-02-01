Нетаньяху: Израиль может направить на Украину системы ПВО «Железный купол»

Власти Израиля в настоящее время изучают вопрос предоставления Украине других видов помощи помимо гуманитарной. Об этом заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху в интервью телеканалу CNN.

По его словам, рассматривается также возможность передачи Киеву системы ПВО «Железный купол».

Путин поздравил Нетаньяху со вступлением в должность премьер-министра Израиля

Глава израильского правительства подчеркнул, что этот вопрос поднят в контексте сложных отношений с Россией, которые обусловлены, в том числе, военным конфликтом в Сирии.

Ранее Нетаньяху заявил о готовности стать посредником в украинском конфликте, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Сергей Гунеев
ТЕГИ:РоссияУкраинаИзраильНетаньяху
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры