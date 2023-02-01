Нетаньяху: Израиль может направить на Украину системы ПВО «Железный купол»
Власти Израиля в настоящее время изучают вопрос предоставления Украине других видов помощи помимо гуманитарной. Об этом заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху в интервью телеканалу CNN.
По его словам, рассматривается также возможность передачи Киеву системы ПВО «Железный купол».
Глава израильского правительства подчеркнул, что этот вопрос поднят в контексте сложных отношений с Россией, которые обусловлены, в том числе, военным конфликтом в Сирии.
Ранее Нетаньяху заявил о готовности стать посредником в украинском конфликте, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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