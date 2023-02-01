Нетаньяху: Израиль может направить на Украину системы ПВО «Железный купол»

Власти Израиля в настоящее время изучают вопрос предоставления Украине других видов помощи помимо гуманитарной. Об этом заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху в интервью телеканалу CNN.

По его словам, рассматривается также возможность передачи Киеву системы ПВО «Железный купол».