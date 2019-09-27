Захарова прокомментировала обвинения о причастности России к скандалу в США

27 сентября 201920:14

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на предположение спикера американского Конгресса Нэнси Пелоси о том, что Россия виновата в развернувшемся в США скандале после публикации разговора Трампа с Зеленским. Свою позицию дипломат озвучила в своем Facebook.

«Учитывая, что именно Нэнси Пелоси раздула «скандал вокруг телефонного разговора президентов США и Украины», то, по логике спикера, руку Россия приложила именно к ней», - заявила Захарова.

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Напомним, публикация стенограммы телефонного разговора президентов США и Украины вызвала значительный общественный резонанс. В частности, демократы начали процедуру импичмента против Трампа.

Ранее немецкий политолог Александр Рар рассказал НСН, как публикация разговора Трампа и Зеленского поставила под угрозу Минский процесс и отношения Украины с ЕС.

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ФОТО: РИА Новости/Валерий Мельников
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