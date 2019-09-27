Телеграм: Вмешательство Украины в телефон США - круче допинга и экоактивисток

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Выступление юной экоактивистки Греты Тунберг в ООН широко обсуждалось в Telegram и успело обрасти десятками мемов. Подросток из Швеции эмоционально раскритиковала мировых лидеров на саммите по изменению климата и обвинила их в невнимании к экологическим проблемам. Грета считает, что из-за этой пассивности элит она вынуждена сама заниматься поиском решений, в результате чего её детство было, фактически, украдено. Интересно, что россиянам она прежде была мало знакома, а вот мировая общественность уже привыкла к ее эскападам.

Канал «zalgovich» пишет, о провокационном характере выступления Греты:

«История с Гретой Гунберг настолько неправдоподобна, что кажется будто ее намеренно продюсируют нефтяники или угольщики, чтобы зашкварить экологическое движение. По уровню кринжа проект уже перекрыл даже Пусси Райот, что совсем недавно казалось сложно реализуемым».

Автор «Мюсли вслух» отмечает постмодернистский характер феномена пубертатного экоактивизма:

«Всё это было бы смешно, когда бы не было так грустно. Персонаж из бородатых анекдотов ("девочка-дебилка") вдруг поселился в международных новостях. Трудно придумать более наглядную иллюстрацию к старому тезису о смерти Просвещения и наступлении нового средневековья: устами младенца глаголет истина, крестовый поход детей и вот это вот всё…».

«4chan» пишет о театральной династии, к которой принадлежит «ребенок без детства»:

«Самое интересное не то, что у Греты Тунберг несколько подтверждённых психиатрических диагнозов (одним из которых она гордится), а то, что она дочь актёра и внучка актёра. То есть, полный комплект данных, чтобы ни один вменяемый человек не стал её слушать».

Тележурналист и депутат Госдумы Евгений Примаков обращает внимание, что детство украли не только у Греты:

«Дети Донбасса, которые прячутся в подвалах от обстрелов, выразили понимание, поддержку и сочувствие искренним переживаниям Греты Тунберг из-за проблем экологии, глобального потепления и выбросов СО2. Но про них в ООН никто не рассказал, и Альберт Гор с Шварцнеггером фотографироваться с ними не поехали».

«АДЕКВАТ» ставит вопрос, ответ на который должен определить реакцию субъектов международной безопастности:

«В основе беснований в первую очередь - экономика или все-таки идеология. На том очевидном основании, что противостоять каждому из этих мотивов придется совсем по-разному. Но в любом случае - в первую очередь доказательно вытащив его на свет».

«Дабл Ять» предлагает отвлечься от споров, чей проект «Грета Тумберг», а обратить внимание на содержание ее выступления:

«Она говорит правильные вещи? Правильные. Её слушают? Слушают. Её слова усиливают давление на безумцев, которые десятилетия уничтожают планету ради «экономического роста». А значит, она всё делает правильно. Сейчас. Если через какое-то время она будет говорить неправильные вещи — её перестанут слушать. Вот и всё».

