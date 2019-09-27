Телеграм: Вмешательство Украины в телефон США - круче допинга и экоактивисток
НСН представляет Топ-5 главных событий уходящей недели по версии самых популярных Телеграм-каналов страны.
Украденое детство
Выступление юной экоактивистки Греты Тунберг в ООН широко обсуждалось в Telegram и успело обрасти десятками мемов. Подросток из Швеции эмоционально раскритиковала мировых лидеров на саммите по изменению климата и обвинила их в невнимании к экологическим проблемам. Грета считает, что из-за этой пассивности элит она вынуждена сама заниматься поиском решений, в результате чего её детство было, фактически, украдено. Интересно, что россиянам она прежде была мало знакома, а вот мировая общественность уже привыкла к ее эскападам.
Канал «zalgovich» пишет, о провокационном характере выступления Греты:
«История с Гретой Гунберг настолько неправдоподобна, что кажется будто ее намеренно продюсируют нефтяники или угольщики, чтобы зашкварить экологическое движение. По уровню кринжа проект уже перекрыл даже Пусси Райот, что совсем недавно казалось сложно реализуемым».
Автор «Мюсли вслух» отмечает постмодернистский характер феномена пубертатного экоактивизма:
«Всё это было бы смешно, когда бы не было так грустно. Персонаж из бородатых анекдотов ("девочка-дебилка") вдруг поселился в международных новостях. Трудно придумать более наглядную иллюстрацию к старому тезису о смерти Просвещения и наступлении нового средневековья: устами младенца глаголет истина, крестовый поход детей и вот это вот всё…».
«4chan» пишет о театральной династии, к которой принадлежит «ребенок без детства»:
«Самое интересное не то, что у Греты Тунберг несколько подтверждённых психиатрических диагнозов (одним из которых она гордится), а то, что она дочь актёра и внучка актёра. То есть, полный комплект данных, чтобы ни один вменяемый человек не стал её слушать».
Тележурналист и депутат Госдумы Евгений Примаков обращает внимание, что детство украли не только у Греты:
«Дети Донбасса, которые прячутся в подвалах от обстрелов, выразили понимание, поддержку и сочувствие искренним переживаниям Греты Тунберг из-за проблем экологии, глобального потепления и выбросов СО2. Но про них в ООН никто не рассказал, и Альберт Гор с Шварцнеггером фотографироваться с ними не поехали».
«АДЕКВАТ» ставит вопрос, ответ на который должен определить реакцию субъектов международной безопастности:
«В основе беснований в первую очередь - экономика или все-таки идеология. На том очевидном основании, что противостоять каждому из этих мотивов придется совсем по-разному. Но в любом случае - в первую очередь доказательно вытащив его на свет».
«Дабл Ять» предлагает отвлечься от споров, чей проект «Грета Тумберг», а обратить внимание на содержание ее выступления:
«Она говорит правильные вещи? Правильные. Её слушают? Слушают. Её слова усиливают давление на безумцев, которые десятилетия уничтожают планету ради «экономического роста». А значит, она всё делает правильно. Сейчас. Если через какое-то время она будет говорить неправильные вещи — её перестанут слушать. Вот и всё».
Вмешательство Украины в телефон США
Президент США Дональд Трамп поговорил по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским. Содержание их разговора было опубликовано дословно после того, как демократы потребовали проведения процедуры импичмента Трампа. Конгрессмены обвинили действующего президента США в оказании давления на украинского коллегу: по телефону якобы он потребовал компромат на сына бывшего вице-президента Джозефа Байдена, который может быть у украинских правоохранителей. Байден — основной противник Трампа на предстоящих выборах, и демократическое большинство в Конгрессе поддерживает идею импичмента. В телеграм-каналах обсуждали, что на самом деле грозит Трампу.
Автор канала «Внешпол: мысли международника» объясняет ситуацию:
«Они запустили impeachment inquiry, то есть просто решили начать формально выяснять, уместно ли вообще говорить об импичменте. При этом чтобы импичмент объявить, нужны голоса более половины Палаты представителей США. Там сейчас 435 конгрессменов, за импичмент — 181 человек, одни только демократы. Даже если они его объявят, итоговое слово за Сенатом, где большинство у республиканцев, а они Трампа не предадут. Итог: Трампа власти не лишат».
Канал «Байки из Спасской Башни» объясняет, чем России удобен президент Трамп :
«Победа Трампа в 2020 году означает еще 4 года стабильности российско-американских отношений. В полном соответствии с поговоркой "плохой мир лучше весёлой войны". <...> Гибридная холодная война на то и гибридная: Россия и США будут и дальше воевать на чужих территориях чужими руками, зато стрелять эти руки будут из оружия, соответственно, российского и американского производства. Рынками оружия, добавим, Трамп не будет делиться ни с Россией, ни с Китаем.».
«Всевидящее Око» комментирует слова Зеленского о том, что Украина в американские выборы вмешиваться не хочет:
«Предлагаем сходу кликбейтный заголовок: "Трамп заставил Зеленского согласиться с Путиным". В смысле, Владимир Владимирович тоже в свое время заявлял, то мы в американские выборы не вмешивались и не собираемся. А так-то, в общем, заявлять можно вообще что угодно... вопрос в том, что будет выгодно американским демократам. Захотят - будете числиться в желающих и вмешивающихся, как миленькие. Во имя Скрипаля и его кота».
«Бойлерная» отмечает, что в распечатке переговоров нет дискредитирующих Трампа цитат:
«Кто-то в украинском фейсбуке назвал слив расшифровки беседы, в которой Трамп просил провести расследование против Байдена, скандалом с Моникой Зеленски. Американские СМИ с радостью растащили эту находку. Если даже Клинтону удалось избежать импичмента после сексуального скандала с Моникой Левински, то разговоры об импичменте Трампа совсем от безысходности. Трамп ничего не предложил Зеленскому за расследование в отношении сына Байдена, поэтому расшифровка особенно его не компрометирует».
«Ватфор | Автострадный think tank» подчеркивает, что не все разговоры Трамп готов выложить в общий доступ:
«Обращаем ваше внимание: записи разговоров с Путиным Трамп публиковать не стал, хотя за те разговоры Трампа тоже не пинал только ленивый. В принципе, это все, что нужно знать о президенте Зеленском и о том, во что его ставит президент Трамп».
Не превышай!
Инициатива о возможном уменьшении допустимого лимита превышения скорости, нашедшая поддержку в МВД, взволновала автоводителей. Снижение нештрафуемого порога до десяти километров оценивается авторами тг-каналов по разному: кто-то ссылается на европейскую практику, а кто-то считает что надо разобраться с целесообразностью ограничений по факту.
«Синие ведерки» пишут, что сначала нужно разобраться с обоснованностью ограничений на ряде трасс и участках движения, а потом заниматься лимитом:
«Практически везде по стране устроены дорожные ловушки, представляющие из себя абсолютно непредсказуемые ограничения по скорости на ровном месте. Здесь, нужно соблюдать какой-то баланс. <...> Посмотрите на издевательски низкий скоростной режим на ряде автомагистралей - на северо-восточной хорде, северо-западной хорде (в Москве). Возникает вопрос: а понесут ответственность люди, установившие там ограничение 60 километров в час? Хотя автомагистраль проектировалась под 130 километров в час».
«Астеройд» обещает, что работа по ревизии скоростных режимов непременно будет проделана прежде изменения лимитов:
«Снижение ненаказуемого порога превышения скорости с 20 до 10 км/ч произойдет не раньше чем через два года. Автор принятого в 2013 г. лимита признал необходимость его снижения, но объяснил, что сначала в КоАП будут внесены необходимые изменения, а на трассах проведут масштабную проверку дорожных знаков и камер фото- и видеофиксации».
Канал «Андрей Вышинский» поддерживает снижение лимита превышения:
«Сегодня камеры фиксируют нарушение скоростного режима с очень маленькой погрешностью, такая мера может стать эффективной в борьбе с авариями на дорогах, которые только за прошлый год унесли жизни более 16 000 россиян».
«ПолитГид», напротив, считает что инициатива по изменению нормативов, помимо обеспечения безопасности движения, носит экономический характер:
«Тему о снижении порога активно двигали в прошлом году. Было дофига споров и они ещё не закончились. Так что ничего ещё не решено до конца. А в основе инициативы безопасность граждан и бабло. Ведь штраф за превышение скорости на 10 км/ч обречён стать самым распространённым. С него, по некоторым подчётам, в одной лишь Москве поднимут 50 млн рублей за год».
«Восточное притворство» рассказывает, какие ограничения скорости в повестке у наших западных соседей:
«Министерство внутренних дел Белоруссии рассматривает возможность ограничения максимальной скорости транспорта в населенных пунктах 50 км/ч.<...> Ограничение в 50 км/ч для населенных пунктов используется в большинстве стран Европы. По данным ВОЗ, снижение максимальной скорости с 60 км/ч до 50 км/ч позволяет сократить на 40% количество смертей при столкновении с незащищенными участниками движения (пешеходами и велосипедистами) в городах».
Антироссийское допинговое агентство
Зимой WADA получило от России базу данных Московской антидопинговой лаборатории, чтобы сверить с собственной базой, но оказалось, что данные не совпадают. Почему это произошло, и была ли подмена сделана в России, а также, зачем это нам нужно и чем грозит - главные вопросы, интересующие Telegram в ожидании нового эпизода международного антидопингового сериала.
Спортивный обозреватель Василий Конов комментирует информацию о том, что из-за инцидента российская сборная по футболу может быть отстранена от участия в международных соревнованиях:
«Очень странные новости, что WADA может отстранить нашу футбольную сборную... Не может, WADA ничего не может - максимум рекомендовать. Отстранить могут ФИФА и УЕФА. Это не новости, а чушь и глупость».
«Доктор прописал» заметил согласованность действий, стоящую за новостями, дискредитирующими российских спортсменов:
«Касательно якобы возможного отстранения сборной России по футболу от ЧМ-2022 и вообще команд во всех видах спорта от международных соревнований. Это не только Newsweek набрасывает, это кампания. Причем содержание текстов примерно одинаковое».
Блогер Кирилл Шулика хоть и не верит в отстранение российской футбольной сборной от предстоящей Олимпиады в Токио, но предлагает перестраховаться:
«Но вот я знаю, что надо сделать, чтобы пустили точно. Надо признать фальсификацию и возбудить уголовное дело. Понятно, что виновных не посадят, тем более речь о Следственном комитете, но до окончания расследования даже WADA вряд ли рискнет принять жесткие меры. К тому же Олимпиада менее чем через год. Если не пустят Россию на игры, это станет ударом для Кремля, не зря за Пхенчхан так цеплялись, хотя изначально был настрой не ехать. Поэтому нельзя исключать, что требования WADA будут удовлетворены».
«Мышь в овощном» напоминает, что предсказывал подобное развитие событий еще год назад:
«Восстановление статуса РУСАДА гуманными джентльменами из ВАДА - это очень милый жест доброй воли по возвращению на нашу шею еще одной удавки, конец которой удерживают цепкие лапки по ту сторону границы, и за которую обязательно потянут как только это потребуется».
«Радио Лекух» замечает, что сверку WADA делает с краденой базой:
«Как-то слегка стыдливо теряется, в чем на этот раз обвиняют Россию. А нас, если отбросить всю лирику, обвиняют исключительно в том, что предоставленная московской антидопинговой лабораторией база данных не совпадает с той, что в свое время была "удаленно украдена" Родченковым, которая даже на Западе именуется "нелегально сделанной копией"».
Внезапно в России
На неделе в большинстве регионов России стартовал отопительный сезон, однако, далеко не везде он прошел без сбоев. На проблемы с началом отопительного сезона в регионах обратил внимание президент РФ Владимир Путин. В Telegram, несмотря на холод и жалобный тон публикаций, многие авторы сохраняли бодрость духа и чувство юмора.
Москвич Мухамед Биджев, руководящей юридической службой городского отделения КПРФ, публикует пост о тяжелых условиях выживания в столице:
«Холодно. Обогреватели не помогают. Мёрзни или задохнись. Дети окутаны одеялами. Москва. 2019 год. Если завтра до обеда отопление не появится - предприму зависящие от меня меры к инициированию уголовно-процессуальной проверки по признакам халатности в отношении <...> руководства МОЭКа».
Москвичам, жалующимся на отсутствие отопления, адресован пост журналистки Марии Ахмедовой:
«Поддавшись общему тренду, пожаловалась в Инстаграме на Ледниковый период в квартире. А одна женщина из Копейска (Челябинская область) написала в комментариях, что у них уже неделю нет горячей воды, а завтра на два дня отключат холодную, и они вот-вот ожидают отключения электричества.<...> Умолкаю и больше не жалуюсь».
«Мейстер» сообщает, что в Еврейской автономной области для начала подачи тепла пришлось вводить режим ЧС:
«Проблемы с отоплением в ЕАО, судя по прессе, возникают каждый год, но до режима ЧС дело доходит впервые за несколько лет. В наступающем 2020 году истекает срок полномочий губернатора Александра Левинталя, этим летом ЕАО оказалась среди жертв паводка, а главу региона называли кандидатом на отставку — видимо, все это в совокупности повлияло на правительство области, когда принималось решение о ЧС».
«Coala» с оперативной информацией о ситуации в Сибири и на Дальнем Востоке:
«В Забайкальском крае отопительный сезон начинается 19 сентября, но до сих пор к теплу не подключены 80 социальных учреждений в пяти районах края и более 600 жилых домов в шести районах. Причина - нехватка угля в котельных. Та же беда в Канске Красноярского края: запасов угля в котельных хватит на 1,5 суток при нормативе в 7 суток. Власти спешно ищут уголь. Странно читать про спешный поиск угля в стране, которая ставит рекорд за рекордом по его экспорту».
Канал «Передайте Путину» публикует саркастический пост в стиле фашистской пропаганды на актуальную международную тему:
«Русский! Глобальное потепление тебе выгодно - климат будет мягче, солнечных дней больше, урожаи вырастут, а счета за отопление уменьшатся. Активисты-борцы с потеплением твои враги! Они хотят чтобы ты жил в холоде. Не давай им денег, гони их, насмехайся над ними!».
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