Пелоси заподозрила Россию в причастности к скандалу с Трампом
Россия причастна к скандалу вокруг разговора Дональда Трампа и Владимира Зеленского, который привлёк повышенное внимание мировой общественности. Как пишет ТАСС, такие подозрения озвучила спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси.
«Кстати, я думаю, Россия приложила к этому руку», — заявила Пелоси в ходе обсуждения беседы американского и украинского президентов в эфире телеканала MSNBC.
Как напоминает «Свободная пресса», в минувшую среду, 25 сентября, Белый дом опубликовал стенограмму разговора президента США Трампа с его украинским коллегой. Расшифровка подтвердила, что глава Белого дома попросил Зеленского провести расследование обстоятельств увольнения бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина, расследовавшего деятельность Burisma Group, в состав директоров которой входил сын Байдена, и дела самого Хантера Байдена.
После демократы начали процедуру импичмента против президента США, обвиняя его в том, что он просит помощи иностранного государства для вмешательства в выборы через попытку дискредитации политического противника - Байдена. Дональд Трамп обвинения отрицает.
Ранее НСН писала, что Владимир Зеленский удивился публикации стенограммы его телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом. Украинский лидер пояснил, что он не ожидал, что его слова будут обнародованы.
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