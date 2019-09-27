Пелоси заподозрила Россию в причастности к скандалу с Трампом

Как напоминает «Свободная пресса», в минувшую среду, 25 сентября, Белый дом опубликовал стенограмму разговора президента США Трампа с его украинским коллегой. Расшифровка подтвердила, что глава Белого дома попросил Зеленского провести расследование обстоятельств увольнения бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина, расследовавшего деятельность Burisma Group, в состав директоров которой входил сын Байдена, и дела самого Хантера Байдена.

После демократы начали процедуру импичмента против президента США, обвиняя его в том, что он просит помощи иностранного государства для вмешательства в выборы через попытку дискредитации политического противника - Байдена. Дональд Трамп обвинения отрицает.

Ранее НСН писала, что Владимир Зеленский удивился публикации стенограммы его телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом. Украинский лидер пояснил, что он не ожидал, что его слова будут обнародованы.