Эрдоган назвал своей целью организовать встречу Путин и Зеленского

Эрдоган отметил, что планирует организовать встречу в ближайшее время в Турции. По его мнению, встреча могла бы разрешить конфликт сторон.



Путин и Зеленский не встречались и не разговаривали с начала военных действий на территории Украины в конце февраля.

Военная операция России на территории Украины началась рано утром 24 февраля. Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». Также в качестве цели называлась «демилитаризация» Украины.

