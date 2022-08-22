Эрдоган назвал своей целью организовать встречу Путин и Зеленского
Президент Турции Тайип Эрдоган назвал своей целью организовать встречу своих коллег Владимира Путина и Владимира Зеленского. Об этом сообщает ТАСС.
Эрдоган отметил, что планирует организовать встречу в ближайшее время в Турции. По его мнению, встреча могла бы разрешить конфликт сторон.
Путин и Зеленский не встречались и не разговаривали с начала военных действий на территории Украины в конце февраля.
Военная операция России на территории Украины началась рано утром 24 февраля. Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». Также в качестве цели называлась «демилитаризация» Украины.
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