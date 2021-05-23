Встреча Путина и Лукашенко запланирована на следующую неделю
23 мая 202115:12
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко на следующей неделе встретятся в Сочи. Кроме переговоров с белорусским коллегой Путин также проведет совещание по экономическим вопросам. Об этом сообщает телеканал «Россия 1».
Напомним, что в Сочи президент России встретится с главой Киргизии. Путин в понедельник даст старт серии совещаний по военной тематике.
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23 мая 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru