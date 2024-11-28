«Все возможно»: Путин об ударах по центрам принятия решений в Киеве
Президент России Владимир Путин на саммите ОДКБ в Астане во время пресс-конференции на вопрос об ударах по центрам решений на Украине заявил, что «сегодня в течение дня все возможно».
Также российский лидер добавил, что удар несколькими баллистическими ракетами «Орешник» сопоставим с ядерным ударом, но не заражает экологию.
По словам Путина, Россия будет использовать все имеющиеся средства поражения в случае передачи Украине ядерного оружия, это нарушает договоренности.
В то же время Путин отметил, что превращение Украины в ядерную державу сегодня практически невозможно, поскольку там «всё утрачено».
Ранее Путин заявил, что не видит смысла применять баллистические ракеты по мелким объектам на территории Украины, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru