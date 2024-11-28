«Все возможно»: Путин об ударах по центрам принятия решений в Киеве

Президент России Владимир Путин на саммите ОДКБ в Астане во время пресс-конференции на вопрос об ударах по центрам решений на Украине заявил, что «сегодня в течение дня все возможно».

Также российский лидер добавил, что удар несколькими баллистическими ракетами «Орешник» сопоставим с ядерным ударом, но не заражает экологию.

Путин анонсировал ответит России в случае появления ядерного оружия у Украины

По словам Путина, Россия будет использовать все имеющиеся средства поражения в случае передачи Украине ядерного оружия, это нарушает договоренности.

В то же время Путин отметил, что превращение Украины в ядерную державу сегодня практически невозможно, поскольку там «всё утрачено».

Ранее Путин заявил, что не видит смысла применять баллистические ракеты по мелким объектам на территории Украины, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияУкраинаВладимир Путин

Горячие новости

Все новости

партнеры