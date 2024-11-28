«Все возможно»: Путин об ударах по центрам принятия решений в Киеве

Президент России Владимир Путин на саммите ОДКБ в Астане во время пресс-конференции на вопрос об ударах по центрам решений на Украине заявил, что «сегодня в течение дня все возможно».

Также российский лидер добавил, что удар несколькими баллистическими ракетами «Орешник» сопоставим с ядерным ударом, но не заражает экологию.