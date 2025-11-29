Володин: С декабря в РФ изменят миграционные правила и поддержку граждан

Спикер Госдумы Вячеслав Володин напомнил, что в декабре 2025 года в России изменят миграционные правила и поддержку граждан. Об этом политик написал на своей странице в мессенджере МАХ.

Он уточнил, что согласно нововведениям, у мигрантов начнут собирать биометрические персональные данные во всех пунктах пропуска через госграницу РФ, где существует техвозможность. Володин заметил, что с декабря также будут изменены условия для получения медполиса для мигрантов.

Кроме того, добавил политик, ответственность за совершение преступлений против страны будет ужесточена, а за склонение несовершеннолетних к террористической или диверсионной деятельности введут пожизненное лишение свободы.

Спикер ГД отметил, что работающие с ветеранами СВО некоммерческие организации с декабря будут получать господдержку.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в декабре в России повысят пенсии уволившимся гражданам и достигшим 80-летия пенсионерам.

ФОТО: РИА Новости
