Володин: С декабря в РФ изменят миграционные правила и поддержку граждан

Спикер Госдумы Вячеслав Володин напомнил, что в декабре 2025 года в России изменят миграционные правила и поддержку граждан. Об этом политик написал на своей странице в мессенджере МАХ.

Он уточнил, что согласно нововведениям, у мигрантов начнут собирать биометрические персональные данные во всех пунктах пропуска через госграницу РФ, где существует техвозможность. Володин заметил, что с декабря также будут изменены условия для получения медполиса для мигрантов.