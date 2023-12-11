СБУ назвала убитого экс-депутата Киву врагом Украины
Служба безопасности Украины (СБУ) назвала убитого ранее в Подмосковье экс-депутата Верховной рады Ильи Киву врагом Украины. Об этом говорится в сообщении Telegram-канала ведомства.
В СБУ отметили свои успешные операции, которые несут «заслуженное наказание военным преступникам и врагам Украины». В ведомстве также напомнили о словах главы СБУ, который заявлял, что «враги Украины обязательно ответят за свои преступления и перед Богом, и перед украинским народом».
В заявлении также говорится, что «ситуация с ликвидацией Ильи Кивы лишь подтверждает эти слова».
Экс-депутат Рады Илья Кива был убит 6 декабря выстрелами в голову и грудь, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru