СБУ назвала убитого экс-депутата Киву врагом Украины

Служба безопасности Украины (СБУ) назвала убитого ранее в Подмосковье экс-депутата Верховной рады Ильи Киву врагом Украины. Об этом говорится в сообщении Telegram-канала ведомства.

«Чужой среди своих»: Убийство экс-депутата Рады Ильи Кивы признали «ликвидацией»

В СБУ отметили свои успешные операции, которые несут «заслуженное наказание военным преступникам и врагам Украины». В ведомстве также напомнили о словах главы СБУ, который заявлял, что «враги Украины обязательно ответят за свои преступления и перед Богом, и перед украинским народом».

В заявлении также говорится, что «ситуация с ликвидацией Ильи Кивы лишь подтверждает эти слова».

Экс-депутат Рады Илья Кива был убит 6 декабря выстрелами в голову и грудь, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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