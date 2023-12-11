СБУ назвала убитого экс-депутата Киву врагом Украины

В СБУ отметили свои успешные операции, которые несут «заслуженное наказание военным преступникам и врагам Украины». В ведомстве также напомнили о словах главы СБУ, который заявлял, что «враги Украины обязательно ответят за свои преступления и перед Богом, и перед украинским народом».

В заявлении также говорится, что «ситуация с ликвидацией Ильи Кивы лишь подтверждает эти слова».

Экс-депутат Рады Илья Кива был убит 6 декабря выстрелами в голову и грудь, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».