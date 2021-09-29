В ЛНР заявили, что Украина юридически вышла из Минских соглашений

Директива главнокомандующего вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного, разрешившего войскам открывать огонь по ополченцам в Донбассе, свидетельствуют о выходы этой страны из Минских соглашений, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» подполковник запаса Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Ранее военные журналисты сообщили по итогам встречи с Залужным, что специальной директивой он разрешил украинским военным в зоне конфликта в Донбассе открывать ответный огонь по противнику без согласования с высшим руководством. При этом командирам разрешено применять все доступное вооружение.