В ЛНР заявили, что Украина юридически вышла из Минских соглашений
Украина «стесняется» официально говорить о выходе из Минских соглашений, но все ее действия свидетельствуют об этом, сказал НСН Андрей Марочко.
Директива главнокомандующего вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного, разрешившего войскам открывать огонь по ополченцам в Донбассе, свидетельствуют о выходы этой страны из Минских соглашений, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» подполковник запаса Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
Ранее военные журналисты сообщили по итогам встречи с Залужным, что специальной директивой он разрешил украинским военным в зоне конфликта в Донбассе открывать ответный огонь по противнику без согласования с высшим руководством. При этом командирам разрешено применять все доступное вооружение.
«Если данная директива предполагает, что не нужно никаких согласований для открытия огня, то Украина юридически подтвердила факт выхода из Минских соглашений. Потому что тот небольшой набор принятых в Минске документов, под которыми стоят подписи украинских представителей, говорит совершенно об обратном тому, что разрешил Залужный. В частности, последний документ – дополнение к комплексу мер, в котором четко прописан алгоритм действий в случае открытия ответного огня. Там указано, что должны быть предприняты все меры, чтобы не открывать огонь, и только после того, как ничего не помогло, можно это делать. Залужный упразднил это все абсолютно в нарушение всех договоренностей, подписанных совсем недавно», - считает Марочко.
По его словам, глава ВСУ в нарушение Минских соглашений также разрешил украинским военным применять авиацию
«Также он говорит о применении боевой авиации. Он заявил о боевом дежурстве на линии прямого соприкосновения, что прямо противоречит пункту №7 меморандума, который был подписан по итогам переговоров Путина с Порошенко. Там четко указывается, что запрещается использовать любую авиацию, кроме представителей миссии ОБСЕ. При этом в дополнении к подписанным недавно соглашениям первым пунктом прописано, что запрещается использование любых видов летательных аппаратов со всех сторон. То есть любой юрист может взять Минские соглашения в руки, сопоставить их со словами Залужного и доказать в любом незаангажированном суде, что Украина вышла из Минских соглашений», - уверен Марочко.
При этом он отметил, что Украина «стесняется» официально говорить о выходе из Минских соглашений, но все ее действия свидетельствуют об этом.
Со своей стороны, экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков сказал «Радиоточке НСН», что Украина не собирается «гасить» конфликт на Донбассе.
«Меня ничего не удивляет, это вписывается в рамки обострения ситуации. За фразами о разрешении открывать ответный огонь скрывается разрешение открывать огонь в любом случае. В течение последних нескольких лет Вооруженные силы Украины всегда открывали огонь первыми, а сейчас они начнут стрелять еще больше. Например, за вчерашний день количество обстрелов уже увеличилось, на многих участках были применены тяжелые минометы. Никто гасить конфликт не собирается. Он будет продолжаться ровно до того момента, пока одна из сторон не одержит военную победу. А поскольку самостоятельно одержать военную победу республики Донбасса не могут, либо они одержат ее вместе с Россией, либо Украина рано или поздно их «зачистит». Сомнений в том, что Украина не собирается соблюдать Минские договоренности, давным-давно нет и никогда не было», - подчеркнул Стрелков.
В начале сентября представитель киевской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу, советник главы офиса президента Алексей Арестович заявил, что Украине удалось «сняться с крючка» Минских договоренностей.
Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал подобные инициативы Киева «шизофренией», отметив, что на Украине принимаются законы, которые «ставят крест» на Минских соглашениях. При этом в МИД РФ допустили возможность выхода Украины из Минских соглашений.
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