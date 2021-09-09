Лавров назвал шизофренией призывы Киева к нормандскому формату
Призывы Киева к проведению встречи в нормандском формате при отказе от выполнения Минских соглашений говорят о шизофрении внешнеполитического курса страны. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передают «Известия».
По его словам, нормандский формат призван создать условия для выполнения всех Минских договоренностей.
При этом украинская сторона то призывает к нормандскому формату, то отказывается выполнять Минские соглашения, что говорит о раздвоении сознания, отметил Лавров.
Министр иностранных дел подчеркнул, что встреча в якобы новом формате просто ради встречи никого не интересует.
Попытки украинских властей расширить «нормандский формат» оскорбительны для Германии и Франции. Об этом Сергей Лавров заявил ранее на встрече с воспитанницами пансионата Минобороны РФ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru