На Украине испугались ввода войск РФ из-за Минских соглашений

Выход Киева из Минских соглашений по урегулированию в Донбассе может привести к использованию российской армии на территории Украины для защиты русского населения от геноцида. Об этом заявил экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука. По словам экс-замминистра, выход Украины из минского процесса повлечет провокации со стороны России.

Он считает, что возможна организация провокаций, которые будут использованы Россией как основание для введения собственных вооруженных сил под эгидой защиты русского населения от геноцида.

По его мнению, для реализации такого сценария России желательно дождаться, чтобы Киев по собственной инициативе вышел из Минских соглашений.

В свою очередь, Россия много раз заявляла, что не собирается ни на кого нападать. По словам президента Владимира Путина, российская угроза - это "выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это".

Ранее сообщалось, что Украине удалось "сняться с крючка" Минских договоренностей по урегулированию конфликта в Донбассе. Такое заявление сделал представитель киевской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу, советник главы офиса президента Алексей Арестович в эфире телеканала "1+1".



