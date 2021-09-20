В МИД России допустили выход Украины из Минских соглашений

Россия допускает выход Украины из Минских соглашений по урегулированию ситуации в Донбассе. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко в ходе конференции «Россия и Узбекистан перед вызовами развития и безопасности на новом историческом этапе взаимодействия».

Слова замминистра приводит РИА Новости. Дипломат подчеркнул, что «не хотел бы спекулировать» о различных возможных сценариях. Вместе с тем Руденко отметил, что несоблюдение договоренностей вплоть до полного выхода из них усложнит положение Украины, пишет РИА ФАН.

По словам замглавы МИД, выход из Минских соглашений — «путь в никуда», который может привести к обострению конфликта и его затягиванию.

Кроме того, Руденко отметил, что в российско-украинских отношениях не стоит исключать и военный сценарий. По словам замминистра, Москва учитывает риторику Киева о возможном военном столкновении, знает о военных приготовлениях Киева и поддержке Украины со стороны западных партнеров.

