Путин создал рабочую группу по подготовке изменений в Конституцию

Российский президент Владимир Путин подписал распоряжение "О рабочей группе по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации". Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

В распоряжении утвержден состав рабочей группы. В частности, определены сопредседатели, среди которых председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас, председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников и директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ Талия Хабриева.