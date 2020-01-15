Путин создал рабочую группу по подготовке изменений в Конституцию

15 января 202022:58

Российский президент Владимир Путин подписал распоряжение "О рабочей группе по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации". Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

В распоряжении утвержден состав рабочей группы. В частности, определены сопредседатели, среди которых председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас, председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников и директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ Талия Хабриева.

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Как отмечается в сообщении Кремля, распоряжение вступило в силу с момента публикации.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин подпишет отдельный указ, предписывающий сроки и порядок проведения голосования по предложенным поправкам в Конституцию.

В интервью НСН президент Союза адвокатов России Игорь Трунов допустил внесение поправок в основной закон страны, но отметил высокую сложность подобных действий.

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Гунеев
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