Путин: Россия готова предоставить политическое убежище Порошенко

Путин отметил, что говорил Порошенко еще во времена его президентства о готовности предоставления ему политического убежища. По его словам, Порошенко тогда много иронизировал по этому поводу.

Российский лидер назвал уголовное преследование Порошенко на родине «чрезмерной заявкой на успех действующего руководства» Украины.

Ранее в Киеве суд избрал экс-президенту Украины Петру Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства.







