Путин: Россия готова предоставить политическое убежище Порошенко

Президент РФ Владимир Путин подтвердил свое предложение предоставить бывшему президенту Украины Петру Порошенко политическое убежище.

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Путин отметил, что говорил Порошенко еще во времена его президентства о готовности предоставления ему политического убежища. По его словам, Порошенко тогда много иронизировал по этому поводу.

Российский лидер назвал уголовное преследование Порошенко на родине «чрезмерной заявкой на успех действующего руководства» Украины.

Ранее в Киеве суд избрал экс-президенту Украины Петру Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства.




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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Владимир Путин
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