Путин: Поправки в Конституцию направлены на защиту нуждающихся в помощи
Президент России Владимир Путин заявил, что при обсуждении поправок в Конституцию особое внимание было уделено социальной справедливости. По его словам, изменения, касающиеся социальной сферы, рассчитаны на годы вперед и нацелены на то, чтобы нуждающиеся в помощи были окружены заботой.
«Обязательно, не реже раза в год, индексация пенсий и пособий, при этом минимальный размер оплаты труда, из величины которого рассчитываются многие выплаты, не может быть ниже прожиточного минимума», - напомнил одну из поправок Путин в ходе встречи с социальными работниками. Она проходит в режиме видеоконференции, сообщает ТАСС.
По словам Путина, «предложенные изменения в основной закон закрепляют государственные гарантии адресной социальной поддержки». Он подчеркнул, что эти нормы «должны работать на годы вперед, чтобы люди были уверены в будущем, чтобы нуждающиеся в помощи были окружены особой заботой и вниманием, получали необходимую, достаточную поддержку».
Ранее сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что большинство россиян выступают за внесение поправок к Конституции.
На сайт всероссийского голосования по Конституции 8 июня добавили раздел об отмене ограничений сроков президента России Владимира Путина. Информация опубликована в блоке под названием «Какие поправки?» на сайте 2020og.ru.
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