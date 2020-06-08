Песков сообщил, что большинство россиян выступают за изменение Конституции

В Кремле сообщили, что большинство россиян выступают за внесение поправок к Конституции. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Ситуация пока однозначно говорит по превалирующей поддержке пакета поправок к Конституции, об этом свидетельствуют практически все социологические исследования», — цитирует Пескова ТАСС.

Главного не забыли: «Обнуление» вернули на сайт голосования по Конституции

Официальный представитель Кремля добавил, что изменения, за которые предстоит гражданам проголосовать 1 июля, получили поддержку и у «крупнейших политических сил» страны.

Ранее в КПРФ заявили, что выступят против внесения изменений в Конституцию, сообщает телеканал «360».

Ранее сегодня стало известно, что сайт, посвящённый плебисциту по Конституции, «умолчал» о важной поправке об обнулении сроков президента. На ней строят свою кампанию противники изменения Основного закона.

Комментируя дату голосования по поправкам в Конституцию, гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев в эфире НСН заявил, что именно пункт об «обнулении» сроков оппозиция будет использовать в своей кампании против предложенных изменений.

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ФОТО: РИА Новости/Екатерина Штукина
ТЕГИ:Конституция РФДмитрий Песков
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