Песков сообщил, что большинство россиян выступают за изменение Конституции
В Кремле сообщили, что большинство россиян выступают за внесение поправок к Конституции. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Ситуация пока однозначно говорит по превалирующей поддержке пакета поправок к Конституции, об этом свидетельствуют практически все социологические исследования», — цитирует Пескова ТАСС.
Официальный представитель Кремля добавил, что изменения, за которые предстоит гражданам проголосовать 1 июля, получили поддержку и у «крупнейших политических сил» страны.
Ранее в КПРФ заявили, что выступят против внесения изменений в Конституцию, сообщает телеканал «360».
Ранее сегодня стало известно, что сайт, посвящённый плебисциту по Конституции, «умолчал» о важной поправке об обнулении сроков президента. На ней строят свою кампанию противники изменения Основного закона.
Комментируя дату голосования по поправкам в Конституцию, гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев в эфире НСН заявил, что именно пункт об «обнулении» сроков оппозиция будет использовать в своей кампании против предложенных изменений.
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