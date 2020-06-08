Песков сообщил, что большинство россиян выступают за изменение Конституции

В Кремле сообщили, что большинство россиян выступают за внесение поправок к Конституции. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Ситуация пока однозначно говорит по превалирующей поддержке пакета поправок к Конституции, об этом свидетельствуют практически все социологические исследования», — цитирует Пескова ТАСС.