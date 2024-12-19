Путин назвал чрезвычайно чувствительным вопрос о выносе тела Ленина из Мавзолея
Вопрос о выносе тела Владимира Ленина из мавзолея — чрезвычайно чувствительный, заявил президент России Владимир Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
Путин уточнил, что сегодня власть в РФ не должна идти на те шаги, которые могли бы расколоть народ.
«Эти вопросы являются чрезвычайно чувствительными и острыми. Когда-то, наверное, общество к этому подойдёт. Но особенно сегодня в России мы не должны предпринимать ни одного шага, который бы раскалывал наше общество», - пояснил президент.
Ранее стало известно, что неизвестные сожгли знаменитый шалаш Ленина в Сестрорецке, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Прямая линия» Путина в 2024 году длилась четыре с половиной часа
- Студента из Воронежа посадили на 16 лет за госизмену
- Фармаколог Логинов назвал главные минусы дженериков
- Путин заявил, что воспринимает Россию, как семью
- Великобритания ввела санкции против главы МВД Грузии
- Путин заявил, что Россия не отказала бы Зеленскому в политическом убежище
- Певец Витас на одном из концертов в Китае вел себя неадекватно
- Путин назвал сельское хозяйство одной из ключевых отраслей в России
- Путин заявил, что сайтам для взрослых в РФ нужна «более интересная» альтернатива
- В детском саду Дагестана детям показали прямую линию Путина
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru