Путин назвал чрезвычайно чувствительным вопрос о выносе тела Ленина из Мавзолея

Путин уточнил, что сегодня власть в РФ не должна идти на те шаги, которые могли бы расколоть народ.

«Эти вопросы являются чрезвычайно чувствительными и острыми. Когда-то, наверное, общество к этому подойдёт. Но особенно сегодня в России мы не должны предпринимать ни одного шага, который бы раскалывал наше общество», - пояснил президент.

Ранее стало известно, что неизвестные сожгли знаменитый шалаш Ленина в Сестрорецке, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

