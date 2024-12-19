Путин назвал чрезвычайно чувствительным вопрос о выносе тела Ленина из Мавзолея

Вопрос о выносе тела Владимира Ленина из мавзолея — чрезвычайно чувствительный, заявил президент России Владимир Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.

Путин заявил, что выпил бы чашку чая с экс-канцлером Германии Колем

Путин уточнил, что сегодня власть в РФ не должна идти на те шаги, которые могли бы расколоть народ.

«Эти вопросы являются чрезвычайно чувствительными и острыми. Когда-то, наверное, общество к этому подойдёт. Но особенно сегодня в России мы не должны предпринимать ни одного шага, который бы раскалывал наше общество», - пояснил президент.

Ранее стало известно, что неизвестные сожгли знаменитый шалаш Ленина в Сестрорецке, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
ТЕГИ:ЛенинПресс-конференция Путина

Горячие новости

Все новости

партнеры