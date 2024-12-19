Путин заявил, что выпил бы чашку чая с экс-канцлером Германии Колем
Президент России Владимир Путин на вопрос о том, с кем из ныне живущих или умерших личностей хотел бы выпить чашку чая назвал экс-канцлера ФРГ Гельмута Коля. Об этом он рассказал на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
Путин отметил, что на протяжении долго времени находился в контакте с Колем, даже уже когда тот перестал быть канцлером Германии.
«Если говорить об ушедших мировых лидерах, то у меня на протяжении длительного времени были контакты с канцлером ФРГ Колем. Он был фигурой мирового масштаба. Буквально после первой встречи с ним в 1991 году и на протяжении длительного времени, когда он уже перестал быть канцлером, он часто приезжал ко мне в гости. И я имел удовольствие, именно удовольствие с ним беседовать», - подчеркнул Путин.
Он отметил, что разговоры с Колем были для него очень полезными и он часто их вспоминает.
Также российский лидер вспомнил экс-президента Франции Жака Ширака и рассказал, что многому у него научился.
«Очень интересным человеком был президент Франции Ширак. Он был как энциклопедист, академик. Что не спросишь – все знает. Он был очень корректным, галантным, я у него многому научился», - поделился российский лидер.
Ранее экс-канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Путин в 2006 году подарил ей плюшевую собаку, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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