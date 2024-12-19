Путин заявил, что выпил бы чашку чая с экс-канцлером Германии Колем

Президент России Владимир Путин на вопрос о том, с кем из ныне живущих или умерших личностей хотел бы выпить чашку чая назвал экс-канцлера ФРГ Гельмута Коля. Об этом он рассказал на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.

Путин отметил, что на протяжении долго времени находился в контакте с Колем, даже уже когда тот перестал быть канцлером Германии.

«Если говорить об ушедших мировых лидерах, то у меня на протяжении длительного времени были контакты с канцлером ФРГ Колем. Он был фигурой мирового масштаба. Буквально после первой встречи с ним в 1991 году и на протяжении длительного времени, когда он уже перестал быть канцлером, он часто приезжал ко мне в гости. И я имел удовольствие, именно удовольствие с ним беседовать», - подчеркнул Путин.