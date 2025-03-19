Депутат Фетисов: Путин дал пас на спасение человечества

По его словам, глава государства «дал фантастический пас на спасение человечества» и продемонстрировал «блестящую «хоккейную дипломатию». Парламентарий указал, что спорт всегда был и останется объединяющим фактором, который поможет наладить отношения между странами.

Во время телефонных переговоров с Путиным 18 марта президент США Дональд Трамп поддержал идею российского лидера организовать хоккейные матчи между игроками двух стран. В них смогут принять участие игроки из НХЛ и КХЛ.

18 марта состоялся телефонный разговор между Путиным и Трампом. По данным Кремля, беседа длилась около полутора часов и была посвящена вопросам урегулирования ситуации в Украине и нормализации двусторонних отношений между странами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

