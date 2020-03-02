Политтехнолог рассказал, в каком случае Путин возглавит «Единую Россию»

Политтехнолог Марат Баширов в беседе с НСН отметил, что такой шаг добавил бы «Единой России» огромное число голосов, но пока не ясно, захочет ли пойти на это сам Владимир Путин.

«Для меня это неочевидное решение. Нет смысла поддерживать партию для того, чтобы просто её поддержать. Я думаю, что «Единая Россия», даже самостоятельно выходя на выборы, получит необходимое число голосов, чтобы оставаться правящей партией. И не факт, что президент отойдёт от своей тактики, которую он избрал по отношению к избирателям», - отметил он, напомнив, что в последний раз Путин возглавлял партийный список в 2007 году.

Ранее источники рассказывали, что «Единая Россия» в преддверии предстоящих парламентских выборов может объединиться с ОНФ в рамках масштабного ребрендинга. В партии это оперативно опровергли. Баширов, однако, говорит, что «Единая Россия» может привлечь Путина именно за счёт создания широкой общественной коалиции.

«Это может случиться, на мой взгляд, только если партия предпримет некие действия, которые расширят её платформу, будут привлечены ещё сторонники из числа тех, кто не является членами партии ЕР, но разделяет политику президента Путина. Если вдруг возникнет дискуссия, которая потребует консолидации не только общественных объединений и партии «Единая Россия», но и значительной части населения. Вот тогда, на мой взгляд, это целесообразно, если президент Путин возглавит это расширенное объединение», - сказал НСН политтехнолог.

По мнению Баширова, возможна коалиция «Единой России» с общественными организациями узкого профиля – например, с теми, которые занимаются «мусорной» реформой и вопросами экологии, пенсионной реформой и другими подобными темами.

Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин ранее говорил НСН, что объединение с ОНФ позволило бы «Единой России» «оправдаться» за провальные проекты вроде пенсионной реформы и сделало бы её «партией президента».

