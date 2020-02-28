«Единая Россия» назначила праймериз на 31 мая
Предварительное голосование (праймериз) партии «Единая Россия» назначено на 31 мая, пишут РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ЕР.
«Единая Россия» дала старт предварительному голосованию, оно пройдет 31 мая», - говорится в сообщении.
Также уточняется, что со 2 марта начнет работать тематический сайт, на котором будет размещена вся необходимая информация о процедуре предварительного голосования.
Как отмечается, «Единая Россия» - единственная партия в России, которая проводит праймериз для выдвижения кандидатов на выборные должности.
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