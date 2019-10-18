Президент Турции опроверг нарушение перемирия на севере Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал «дезинформацией» утверждения о продолжении обстрелов в зоне операции на севере Сирии после заключения с США соглашения о перемирии, сообщает агентство Anadolu. «Ни о каких боях в Сирии речи быть не может. Всё это ложь и дезинформация», — заявил турецкий лидер.

По словам Эрдогана, Анкара внимательно отслеживает выполнение договорённостей с Вашингтоном по приостановке операции «Источник мира». Ранее сирийские курды выступили с утверждением, что турецкая армия продолжают обстреливать из артиллерии города на севере страны.

Тайип Эрдогана и вице-президент США Майкл Пенс накануне в ходе переговоров в Анкаре договорились прервать на пять дней операцию севере Сирии, чтобы отряды курдов отошли на 30 километров от границы с Турцией.

