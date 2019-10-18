Напалм и белый фосфор. Курды обвинили турок в применении запрещенного оружия

Обстрелы на севере Сирии со стороны турецкой армии продолжаются, несмотря на соглашение между Анкарой и Вашингтоном о временном перемирии, сообщает Reuters. Отмечается, что бои ведутся в районе города Рас-эль-Айн.

Представитель диаспоры сирийских курдов в России Джавад Мухаммад в эфире НСН подтвердил эту информацию и заявил, что турецкие военные используют запрещённые виды вооружения. По его словам, есть жертвы, в их числе дети.

«Вчера договорились, что в полночь на сегодня будет прекращён огонь на 120 часов. Но они продолжают вести ожесточённые бои в городе Рас-эль-Айн. Потери турецкой армии и их сторонников, террористов, очень велики, поэтому они продолжают натиск. По сведениям, там уже турки бросают напалм и белый фосфор, запрещённые бомбы. Есть доказательства, что очень много детей получили ожоги», — подчеркнул представитель курдов.

Для турок Рас-эль-Айн является стратегически важным объектом, поэтому они ведут бои, несмотря на существенные потери, пояснил Джавад Мухаммад.