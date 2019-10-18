Напалм и белый фосфор. Курды обвинили турок в применении запрещенного оружия
Представитель сирийский курдов заявил НСН, что потери турецкой армии велики, но она продолжает бомбить Рас-эль-Айн.
Обстрелы на севере Сирии со стороны турецкой армии продолжаются, несмотря на соглашение между Анкарой и Вашингтоном о временном перемирии, сообщает Reuters. Отмечается, что бои ведутся в районе города Рас-эль-Айн.
Представитель диаспоры сирийских курдов в России Джавад Мухаммад в эфире НСН подтвердил эту информацию и заявил, что турецкие военные используют запрещённые виды вооружения. По его словам, есть жертвы, в их числе дети.
«Вчера договорились, что в полночь на сегодня будет прекращён огонь на 120 часов. Но они продолжают вести ожесточённые бои в городе Рас-эль-Айн. Потери турецкой армии и их сторонников, террористов, очень велики, поэтому они продолжают натиск. По сведениям, там уже турки бросают напалм и белый фосфор, запрещённые бомбы. Есть доказательства, что очень много детей получили ожоги», — подчеркнул представитель курдов.
Для турок Рас-эль-Айн является стратегически важным объектом, поэтому они ведут бои, несмотря на существенные потери, пояснил Джавад Мухаммад.
«Этот населённый пункт находится на границе. От него до города Тель-Абъяд примерно 140 километров. Они хотят между этими населёнными пунктами сделать так называемую зону безопасности, поэтому для них важно взять Рас-эль-Айн. И они несут большие потери, наши бойцы сильно сопротивляются. Их операция забусковала, поэтому они продолжают бомбить именно этот город», — сообщил он.
Напомним, Турция и США накануне пришли к соглашению о приостановке на пять дней операции «Источник мира» на севере Сирии, которую Анкара начала 9 октября. Об этом объявлено по результатам переговоров в Анкаре президента Турции Тайипа Эрдогана с вице-президентом США Майклом Пенсом. За время перемирия силы самообороны сирийских курдов должны были оставить 30-километровую зону вдоль границы с Турцией.
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