Депутат Швыткин: Запад склоняет Зеленского к переговорам с Россией
Для начала переговоров Зеленский должен отменить указ о запрете их проведения, отметил в эфире НСН депутат Юрий Швыткин.
Запад предпринимает определенные действия в отношении президента Украины Владимира Зеленского, чтобы склонить его к переговорам с Россией, заявил член комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в интервью НСН. По его словам, первый шаг к переговорам должен сделать именно Киев.
Ранее Зеленский в интервью The Sun исключил заключение мира с Россией «любой ценой», несмотря на трудную ситуацию для ВСУ на поле боя. Он признал, что отсутствие прогресса на фронте обескуражило некоторых союзников Киева, которые не уверены, сможет ли Украина «изгнать» российские войска.
«Не исключаю того, что Запад уже подает сигналы нашей стране о необходимости проводить переговоры. Также есть определенные действия в отношении Зеленского, чтобы он сел за стол переговоров... Но первый шаг должен сделать Зеленский в части отмены нормативного акта о запрете переговоров с РФ. После этого можно что-то обсуждать. Те требования, которые выдвигала наша страна в рамках задач, поставленных главнокомандующим, остаются неизменными. Россия готова к переговорам, но первый шаг должен сделать украинский режим», - сказал Швыткин.
По его мнению, Зеленский принял указ о запрете переговоров с Россией для того, чтобы «не было пути назад».
«Этот нормативный акт был принят для того, чтобы не было пути назад. Но ситуация на фронте показывает о быстрейшем отрезвлении, понимании Зеленского тупиковости ситуации для ВСУ и необходимости отмены этого акта», - добавил депутат.
В свою очередь экс-главком Сухопутных войск России, генерал армии Владимир Болдырев в интервью НСН выразил уверенность, что российская армия близка к полному разгрому ВСУ.
«Для склонения к переговорам нужны безусловная победа на фронте, мощные удары и завоевания, полный разгром группировки противника. Думаю, мы к этому подходим. В какие сроки это может произойти, знает только Генштаб», - сказал Болдырев.
Ранее телеканал NBC News сообщал, что чиновники США и ЕС начали обсуждать с Киевом возможность мирных переговоров с Москвой. Речь, в частности, шла об «очень общих контурах» того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь соглашения. По словам собеседников канала, консультации о возможных переговорах начались из-за опасений в США и ЕС по поводу того, что боевые действия на Украине зашли в тупик и что страны не смогут продолжать оказывать помощь Киеву, передает «Радиоточка НСН».
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