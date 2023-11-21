Депутат Швыткин: Запад склоняет Зеленского к переговорам с Россией

«Не исключаю того, что Запад уже подает сигналы нашей стране о необходимости проводить переговоры. Также есть определенные действия в отношении Зеленского, чтобы он сел за стол переговоров... Но первый шаг должен сделать Зеленский в части отмены нормативного акта о запрете переговоров с РФ. После этого можно что-то обсуждать. Те требования, которые выдвигала наша страна в рамках задач, поставленных главнокомандующим, остаются неизменными. Россия готова к переговорам, но первый шаг должен сделать украинский режим», - сказал Швыткин.

По его мнению, Зеленский принял указ о запрете переговоров с Россией для того, чтобы «не было пути назад».

«Этот нормативный акт был принят для того, чтобы не было пути назад. Но ситуация на фронте показывает о быстрейшем отрезвлении, понимании Зеленского тупиковости ситуации для ВСУ и необходимости отмены этого акта», - добавил депутат.

В свою очередь экс-главком Сухопутных войск России, генерал армии Владимир Болдырев в интервью НСН выразил уверенность, что российская армия близка к полному разгрому ВСУ.

«Для склонения к переговорам нужны безусловная победа на фронте, мощные удары и завоевания, полный разгром группировки противника. Думаю, мы к этому подходим. В какие сроки это может произойти, знает только Генштаб», - сказал Болдырев.

Ранее телеканал NBC News сообщал, что чиновники США и ЕС начали обсуждать с Киевом возможность мирных переговоров с Москвой. Речь, в частности, шла об «очень общих контурах» того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь соглашения. По словам собеседников канала, консультации о возможных переговорах начались из-за опасений в США и ЕС по поводу того, что боевые действия на Украине зашли в тупик и что страны не смогут продолжать оказывать помощь Киеву, передает «Радиоточка НСН».

