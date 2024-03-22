Власти Молдавии озвучили ожидаемые сроки переговоров по членству в Евросоюзе

По словам чиновницы, Кишинев рассчитывает на оперативное утверждение переговорных рамок о членстве страны в ЕС для начала их реализации. Герасимова заявила, что страна должна войти в Евросоюз до 2030 года.

Пока переговорные рамки не утверждены, отметила вице-премьер, Кишинев должен заняться соотношением молдавского и европейского законодательства. По оценкам Герасимовой, на это может потребоваться до полутора лет.

Ранее молдавский лидер Майя Санду потребовала от парламента страны инициировать конституционный референдум о вступлении государства в ЕС.

