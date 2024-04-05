В Молдавии признали экстремистским российский имперский флаг
5 апреля 202421:45
Районный суд Кишинева признал экстремистским флаг Российской империи. Текст решения опубликован на сайте инстанции.
«Констатируется экстремистский характер флага с тремя горизонтальными линиями черного, желтого и белого цветов», - сказано в постановлении.
С запросом о признании флага экстремистским обратилась генеральная прокуратура Молдавии. Решение может быть обжаловано в апелляционной инстанции.
Ранее глава МИД Молдавии Михая Попшоя назвал текущие отношения между Москвой и Кишиневом худшими за всю историю, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru