В Молдавии признали экстремистским российский имперский флаг

Районный суд Кишинева признал экстремистским флаг Российской империи. Текст решения опубликован на сайте инстанции.

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«Констатируется экстремистский характер флага с тремя горизонтальными линиями черного, желтого и белого цветов», - сказано в постановлении.

С запросом о признании флага экстремистским обратилась генеральная прокуратура Молдавии. Решение может быть обжаловано в апелляционной инстанции.

Ранее глава МИД Молдавии Михая Попшоя назвал текущие отношения между Москвой и Кишиневом худшими за всю историю, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Мирослав Ротарь/Sputnik
ТЕГИ:СудыРоссияМолдавия

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