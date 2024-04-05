В Молдавии признали экстремистским российский имперский флаг

«Констатируется экстремистский характер флага с тремя горизонтальными линиями черного, желтого и белого цветов», - сказано в постановлении.

С запросом о признании флага экстремистским обратилась генеральная прокуратура Молдавии. Решение может быть обжаловано в апелляционной инстанции.

Ранее глава МИД Молдавии Михая Попшоя назвал текущие отношения между Москвой и Кишиневом худшими за всю историю, передает «Радиоточка НСН».

