От обвинений до восхищения. Политики и литераторы поспорили о роли бывшего главы администрации Ельцина
Бывший глава администрации экс-президента России Бориса Ельцина Сергей Филатов, умерший на 88 году жизни, вызывает противоречивые чувства у политиков и писателей в России.
Умер бывший глава администрации экс-президента России Бориса Ельцина, президент Фонда социально-экономических и интеллектуальных программ 87-летний Сергей Филатов, пишет «Петербургский дневник».
В воспоминаниях соратников и современников он остался фигурой если не неудачной в политическом смысле, то неоднозначной.
Так, журналист, политолог Юрий Светов в интервью «360» охарактеризовал политика как человека без собственной позиции, действовавшим только по распоряжению президента Бориса Ельцина.
По его словам, Филатов действовал в духе расхожего выражения советской эпохи — «колебался вместе с линией партии» и часто менял свою позицию в соответствии с мнением группы Ельцина.
Кроме того, Светов считает, что в большей степени именно на Филатове лежит ответственность за ситуацию 1993 года.
«Полагаю, что вина за противостояние 93-го года, которое чуть не вылилось в гражданскую войну, лежит на Филатове. Может, в меньшей степени, чем на Ельцине и Хасбулатове, но она есть — эта вина и ответственность», — отметил журналист.
Более конкретно по этому поводу высказался бывший первый вице-президент РФ Александр Руцкой. По его словам, он отказался ставить визу на указе Ельцина об особом порядке управления страной, считая его грубейшим нарушением Конституции и госпереворотом.
«Человек заблудился просто, он же был секретарем парткома крупного предприятия, а потом резко поменял позицию, как и Ельцин, в отношении компартии и вообще в отношении страны. Они и создавали эти беспорядки», – сказал о Филатове Руцкой в комментарии NEWS.ru.
При этом народный депутат Российской Федерации 1990-1993 годов, историк Евгений Кожокин считает, что Филатов – это «символ надежд, иллюзий, разочарований конца 80-х — начала 90-х годов».
«Человек мягкий, интеллигентный, состоявшийся в советское время как ученый. Он пришел в политику не будучи политиком по своему темпераменту, по своим психологическим особенностям. Может быть, это было и хорошо. Он пытался делать интеллигентную политику. А время было красивое, но жестокое. Поэтому на вершине власти Сергей Александрович держался недолго. Он не очень смотрелся при дворе Бориса Николаевича Ельцина», — сказал он в интервью Газета.ru.
Писатель Леонид Юзефович на своей странице «ВКонтакте» заявил, что Филатов сделал для российской литературы больше, чем все творческие союзы. Литератор также напомнил имена коллег, которые стали известны после участия в Форумах молодых писателей в Липках.
«Алексей Иванов, Захар Прилепин, Денис Гуцко, Герман Садулаев, Валерия Пустовая, Сергей Шаргунов, Владимир Козлов появились там в качестве марающих бумагу мечтателей, еще не опубликовавших ни строчки… Он один (Филатов – прим. НСН) сделал для нашей литературы больше, чем все союзы писателей, «либеральные» и «патриотические», и все пен-центры с их вечной беспощадной грызней, которую они объявляли борьбой за справедливость», – подчеркнул Юзефович.
О смерти Филатова рассказала его дочь, не указав ее причины. Сергей Филатов возглавлял администрацию Ельцина с 1993 по 1996 год.
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