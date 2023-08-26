От обвинений до восхищения. Политики и литераторы поспорили о роли бывшего главы администрации Ельцина

В воспоминаниях соратников и современников он остался фигурой если не неудачной в политическом смысле, то неоднозначной.



Так, журналист, политолог Юрий Светов в интервью «360» охарактеризовал политика как человека без собственной позиции, действовавшим только по распоряжению президента Бориса Ельцина.



По его словам, Филатов действовал в духе расхожего выражения советской эпохи — «колебался вместе с линией партии» и часто менял свою позицию в соответствии с мнением группы Ельцина.