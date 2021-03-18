Украина натянула на себя слова Байдена о «Путине-убийце»

«Если убивают на Украине, если 13 тысяч украинцев погибло в Донбассе, если все видят и знают, что это делают не шахтеры, то это убийство. Может быть, это имел в виду господин Байден? С точки зрения Украины, такие заявления обоснованы. Я считаю, что это правильно сказано, и не осуждаю Байдена. Я не думаю, что высказывание повлияет на отношения США и России, но мне не хотелось бы обострения отношений», - заявил бывший президент.

Кравчук также рассказал, что отношения президентов России и США сложные и запутанные:

«Я не знаю, какие этому предшествовали обстоятельства. Неизвестно, о чем они говорили по телефону. Там очень сложные завязались какие-то отношения, поэтому вмешиваться я в это не могу», - добавил он.