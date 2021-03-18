Украина натянула на себя слова Байдена о «Путине-убийце»
Первый президент Украины заявил, что президент США, говоря о Путине, имел в виду войну на Донбассе.
Первый президент Украины Леонид Кравчук в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил, что американский президент Джо Байден назвал российского президента "убийцей" из-за войны в Донбассе. Ну и заодно признался, почему никто из президентов Украины не решался вслух произносить подобное:
«Если убивают на Украине, если 13 тысяч украинцев погибло в Донбассе, если все видят и знают, что это делают не шахтеры, то это убийство. Может быть, это имел в виду господин Байден? С точки зрения Украины, такие заявления обоснованы. Я считаю, что это правильно сказано, и не осуждаю Байдена. Я не думаю, что высказывание повлияет на отношения США и России, но мне не хотелось бы обострения отношений», - заявил бывший президент.
Кравчук также рассказал, что отношения президентов России и США сложные и запутанные:
«Я не знаю, какие этому предшествовали обстоятельства. Неизвестно, о чем они говорили по телефону. Там очень сложные завязались какие-то отношения, поэтому вмешиваться я в это не могу», - добавил он.
Кроме того, политик сравнил Байдена с бывшим и действующим президентами Украины, при которых отношения Киева с Москвой были и остаются весьма напряжёнными.
«Порошенко и Зеленский очень резко оценивали действия Путина, но таких прямых и жестких формулировок не было. Байден радикальный в своих высказываниях. Я считаю, это человек, который называет белое белым, а черное черным, не прибегая к гибким формам. То, что он сделал такую формулировку, - это его право. Порошенко и Зеленский остерегались, чтобы не вызвать какую-то реакцию, имея более тысячи километров общей границы с Россией. Я думаю, они обходили острые углы», - заключил Кравчук.
Ранее директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков высказал мнение, что заявление президента США о Владимире Путине стоит считать консолидированным мнением американских элит. В этой связи ждать извинений от Вашингтона нет смысла, так как вести бизнес как обычно с этими людьми уже нельзя, отметил эксперт.
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