Новости за ночь: Путин посетит Крым в шестую годовщину воссоединения

Президент РФ Владимир Путин посетит Севастополь в шестую годовщину присоединения Крыма к России. В среду он встретится с представителями общественности региона и вручит государственные награды строителям Крымского моста.

Рабочая поездка Путина на полуостров продлится два дня. В программе визита — встреча с представителями общественности Крыма и Севастополя, а также вручение госнаграды, сообщает РИА Новости. Российский лидер также запланировал встречи с главой Крыма Сергеем Аксеновым и временно исполняющим обязанности губернатора Севастополя Михаилом Развожаевым.

Ранее стало известно, что Владимир Путин присвоил предпринимателю Аркадию Ротенбергу звание Героя труда РФ «за особые трудовые заслуги в строительстве Крымского моста».

Ранее глава республики Сергей Аксенов сообщил, что массовые мероприятия, планируемые в рамках фестиваля «Крымская весна», могут ограничить в целях безопасности на фоне распространения коронавируса.

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ФОТО: РИА Новости/Михаил Климентьев
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