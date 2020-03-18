Новости за ночь: Путин посетит Крым в шестую годовщину воссоединения
Президент РФ Владимир Путин посетит Севастополь в шестую годовщину присоединения Крыма к России. В среду он встретится с представителями общественности региона и вручит государственные награды строителям Крымского моста.
Рабочая поездка Путина на полуостров продлится два дня. В программе визита — встреча с представителями общественности Крыма и Севастополя, а также вручение госнаграды, сообщает РИА Новости. Российский лидер также запланировал встречи с главой Крыма Сергеем Аксеновым и временно исполняющим обязанности губернатора Севастополя Михаилом Развожаевым.
Ранее стало известно, что Владимир Путин присвоил предпринимателю Аркадию Ротенбергу звание Героя труда РФ «за особые трудовые заслуги в строительстве Крымского моста».
Ранее глава республики Сергей Аксенов сообщил, что массовые мероприятия, планируемые в рамках фестиваля «Крымская весна», могут ограничить в целях безопасности на фоне распространения коронавируса.
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