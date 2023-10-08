Израиль запросил у США дополнительную военную помощь
Израиль направил США запрос об оказании дополнительной военной помощи. Об этом в интервью телеканалу CNN заявил глава Госдепартамента Энтони Блинкен.
«Мы рассматриваем конкретные дополнительные запросы, которые сделали израильтяне», - сказал он.
Блинкен напомнил, что Вашингтон ежегодно оказывает Тель-Авиву военную помощь на сумму $3,8 миллиарда.
Военно-политический кабинет Израиля 8 октября одобрил введение в действие «пункта 40» Основного закона и официальное объявление войны.
Боевики палестинской организации «Исламское движение сопротивления» (ХАМАС) 7 октября нанесли массированный ракетный удар по Израилю и вторглись в приграничные районы страны. Погибли более 600 человек, ранены свыше двух тысяч, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru