Израиль запросил у США дополнительную военную помощь

Израиль направил США запрос об оказании дополнительной военной помощи. Об этом в интервью телеканалу CNN заявил глава Госдепартамента Энтони Блинкен.

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«Мы рассматриваем конкретные дополнительные запросы, которые сделали израильтяне», - сказал он.

Блинкен напомнил, что Вашингтон ежегодно оказывает Тель-Авиву военную помощь на сумму $3,8 миллиарда.

Военно-политический кабинет Израиля 8 октября одобрил введение в действие «пункта 40» Основного закона и официальное объявление войны.

Боевики палестинской организации «Исламское движение сопротивления» (ХАМАС) 7 октября нанесли массированный ракетный удар по Израилю и вторглись в приграничные районы страны. Погибли более 600 человек, ранены свыше двух тысяч, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
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